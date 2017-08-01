Google邊打邊搜功能沒了 官方說是這原因中央社 (2017-08-01 19:25)
（中央社記者吳家豪台北 1日電）Google Instant邊打邊搜的服務能根據使用者在搜尋列輸入的關鍵字，預測要查詢的內容，不過Google已決定終止這項服務，原因是更多的搜尋發生在行動裝置上，而非桌上型裝置。
根據Google發出的官方聲明，Google在2010年推出Google Instant，目的是在最短時間內，甚至是透過桌上型裝置搜尋的當下，提供使用者所需要的訊息。
然而，Google聲明指出，在那之後更多的搜尋發生在行動裝置上，考量到兩者很不一樣的輸入、互動方式及螢幕的限制，Google決定終止Google Instant服務，Google將專注於讓搜尋在所有裝置上運作的更快、更流暢。
換言之，即日起用戶在桌上型裝置的Google搜尋列輸入關鍵字時，搜尋列仍會顯示搜尋建議，但不再於下方顯示即時搜尋結果。1060801
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
谷歌前高管打臉：安卓拍照不行是系統開源問題【北京新浪網】
有錢也買不到！全球十大僅限量生產一台的超級豪車【北京新浪網】
蘋果iPhone8全面屏設計圖與面部解鎖技術曝光【北京新浪網】
小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》