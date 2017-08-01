（中央社記者吳家豪台北 1日電）Google Instant邊打邊搜的服務能根據使用者在搜尋列輸入的關鍵字，預測要查詢的內容，不過Google已決定終止這項服務，原因是更多的搜尋發生在行動裝置上，而非桌上型裝置。



根據Google發出的官方聲明，Google在2010年推出Google Instant，目的是在最短時間內，甚至是透過桌上型裝置搜尋的當下，提供使用者所需要的訊息。



然而，Google聲明指出，在那之後更多的搜尋發生在行動裝置上，考量到兩者很不一樣的輸入、互動方式及螢幕的限制，Google決定終止Google Instant服務，Google將專注於讓搜尋在所有裝置上運作的更快、更流暢。



換言之，即日起用戶在桌上型裝置的Google搜尋列輸入關鍵字時，搜尋列仍會顯示搜尋建議，但不再於下方顯示即時搜尋結果。1060801