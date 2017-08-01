（中央社記者鄭景雯台北1日電）青春愛情電影「痴情男子漢」是導演連奕琦鮮少拍攝的愛情片，這次動用許多新演員，女主角韓笙笙表現亮眼，在片中飾演能讀心的女孩，主題曲的清柔女聲也出自韓笙笙。



鐵人文創娛樂公司今天發布新聞稿指出，連奕琦過去鮮少有機會拍攝愛情電影，這回卻拍了一部愛情片「痴情男子漢」，起初只是和監製許效舜討論和親情、家庭有關的故事，代代相傳的癡情影響到下一代，之後確定有蔡凡熙、韓笙笙、王淨等新生代演員加入後，才慢慢把劇本改成現代年輕人怎麼面對感情的態度與心情。



根據新聞稿，劇中韓笙笙飾演能夠讀心的女孩，但卻看不到自己的心而苦，她在蔡凡熙飾演的陳二崁身上也看到這樣的苦，兩人因此有了火花。



初次演戲的韓笙笙表現亮眼，先被連奕琦要求寫日記，當成進入角色的功課，一幕在澎湖民宿陽台看著明信片、思念已逝情人戲碼，導演要她望著大海哭泣，劇組為了要搶魔幻時刻的光，壓力極大，在等待過程已經哭了好幾回。



本來擔心哭不出來的韓笙笙，一聽到連奕琦的溫柔慰問，瞬間大崩潰。還有一場很折磨的哭、吻、唱戲，蔡凡熙必須先大哭，之後再和韓笙笙吻到天荒地老，接著還得唱歌，光吻戲就足足拍了18小時，韓笙笙說，「可能這輩子都再也不會有第二個吻這麼久的人。」。



日前鐵人文創娛樂也公布預告，一位清柔女聲演唱電影主題曲「看得見寂寞」，不僅洗腦還很揪心，主唱者就是韓笙笙，完整MV將在2日發布，電影18日全台上映。1060801