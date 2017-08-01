日職讀賣巨人隊今天出戰養樂多隊，3局下陽岱鋼演出超級美技，不但救了巨人隊，也讓先發投手Miles Mikolas拍手叫好，現場巨人球迷都很開心。

由於神宮球場今天下雨，加上人工草皮也會造成場地溼滑，但陽岱鋼仍抓到山崎晃大朗所敲出的中外野飛球，以華麗的守備滑接出局，證明自己生涯4次金手套並沒有白拿。

陽岱鋼ファインプレー

マイコラス大喜び＼(^o^)／ pic.twitter.com/ibCb9bXloH

— ゴウ。9/17ナゴド (@kyozinnsuki) 2017年8月1日