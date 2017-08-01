後山文學營 跟著文學走踏臺東



(中央社訊息服務20170801 18:24:12)國立臺東生活美學館、臺東縣救國團及國立臺東大學從昨(8月1日)天起至8月4日，舉辦為期四天的「後山文學營〜發現台東新美學」臺東文學營活動，來自花蓮及臺東二地，共計65名高、國中學生參與。國立臺東生活美學館館長李吉崇鼓勵學員把握此次良機，好好學習，也盼藉此活動拓展學員閱讀與文化視野，增進對臺東這塊土地的認同與關懷。 後山文學營活動在國立臺東大學知本校區禮納布人文講堂舉行始業式，國立臺東生活美學館館長李吉崇、國立臺東大學校長曾耀銘、大學人文學院院長林永發、華語文學系系主任張學謙、臺東縣政府教育處督學周盈璋、知名作家徐慶東、臺東生活美學館研究員藍美幸及台東縣救國團總幹事林耀埜等人皆親自到場參加。 此次後山文學營邀請國內文學作家吳晟、王家祥、林崑成、徐慶東、林勝賢及馬翊航；台東大學知名教授簡齊儒、蕭福松、董恕明、洪瓊君及許秀霞，知名原住民文學作家亞榮隆撒可努等人，跟學員分享作家創作、旅遊記趣，並以「閱讀文學地景」、「作品賞析與交流」、「創作甘苦談，分組指導」、「飆文藝，成果發表」等方式進行，讓學員在為期四天的活動中能滿載而歸。 國立臺東生活美學館館長李吉崇指出，為提升台東縣生活美學素養，開拓文學藝術新視野。這次特別感謝縣內藝文界共襄盛舉支持並參與本年度文學營活動。協助聘請教學豐富的老師來分享創作經驗，還規劃閱讀文學地景的課程，來激發青年學子寫作的靈感。 臺東縣救團團今年是第一次舉辦後山文學營，過去幾年都在花蓮縣辦理，今年特別感謝臺東生活美學館李吉崇館長的大力支持，得以爭取在臺東大學辦理。臺東縣救團團向來對寫作與閱讀的推廣十分重視，除了發行台東青年期刊這份刊物外，也指導青年朋友共同深耕這塊創作園地，在培育文藝青少年的同時，冀望能落實文學推展，創造出文藝城市及深耕文藝環境的願景。 此次後山文學營亦邀請到許多國內新生代的文學作家，期許文青們藉此能把握難得機會與導師們交流學習，將臺東在地文化、感動故事及深度體驗透過文字碰撞出專屬臺東縣的藝文風采，也為臺東及花蓮二縣文壇播下更多的文學希望種子。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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