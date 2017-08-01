清涼一夏 太魯閣歡樂遊



(中央社訊息服務20170801 18:17:07)炎熱的夏天就是要親近太魯閣，心涼舒適的天氣讓旅客充滿了度假的風情，來到太魯閣趁閒避開炎熱的夏天走進綠蔭叢天的步道，溪流緊隨在旁給遊客是透徹清涼的舒服，享受著夏天的微風及眺望高山的自然美景。 為了讓大家有一個清涼的夏天，太魯閣天祥青年活動中心從8月9日至9月30日止，只要入住太魯閣天祥青年活動中心都可以享有專案超值優惠，專案內含一泊二食(當日自助式晚餐及翌日自助式早餐)、便利商店50元折價券及清涼的剉冰，讓所有的好朋友夏天來到太魯閣除了走進步道感受清涼的夏日峽谷，更可以在中心享用冰冰涼涼的剉冰。 太魯閣國家公園內世界級的峽谷是舉世聞名，不同的步道都有不同讓人驚艷的美景，值得大家深度探訪走入步道慢慢欣賞，尤其夏日期間伴隨步道旁的溪流與森林，漫步在山林溪谷中更是一大享受，往往讓人流連忘返。太魯閣天祥青年活動中心位於美麗的峽谷旁，窗外就可以看到峽谷的美景，讓旅人在旅途過程中有不同的小確幸。 捉住夏天三五好友、家人開開心心一起度過清涼一夏，一起走進太魯閣步道欣賞山林美景，太魯閣值得旅人放慢腳步用心欣賞，邀請所有的好朋友利用暑假前來體驗太魯閣之美，訂房洽詢專線(03)8691111，專案訂房網址：http://tienhsiang.cyh.org.tw/?p=6966。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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