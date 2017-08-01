看WOO Collective設計總監黃新雅 - 轉化台灣傳統工藝文化與製造技術



(中央社訊息服務20170801 18:06:37)看WOO Collective設計總監黃新雅 8/4(五) 主講玩工藝：從工藝到設計到品牌。且看WOO Collective設計總監黃新雅娓娓道來如何以傳統精湛工藝為基底，結合當代設計思維。成為領域中的佼佼者！



►講師簡介黃新雅 / 物WOO Collective設計總監於2010年進入XD Design設計公司擔任工業設計師兩年，2016年畢業於國立台灣科技大學設計研究所，在2015年與朋友一同創立「物 WOO Collective」品牌營運迄今，目前在公司擔任CEO、設計總監。



►物WOO CollectiveWOO Collective致力於創造現代生活中令人驚豔的產品，傳達「專注、深刻體會當下美好」的生活態度。透過轉化台灣傳統工藝文化與製造技術，打造屬於亞洲都會的極簡風格美學。台灣傳統錫工藝是一門精密細緻的技術與產業，曾在1870年代興盛百年而後沒落。物WOO Collective團隊向鹿港現今國寶級大師陳萬能先生學習打錫並深入在地文化考察，同時研發自然材鑄造法及煙燻上色等多項新型態工藝技巧，展現新舊融合且帶有詩意的設計風格。



►活動資訊時間：106年8月4日(五) 14:00-16:00地點：松山文創園區 文創交流中心（東向製菸工廠2樓）報名：限額50名，額滿為止洽詢：02-2765-1388轉分機118黃小姐 / 分機117卓小姐



前往其他場次報名⇒• 8/09(三) 玩材質：22水泥創業路(報名網址：https://goo.gl/JwCLhX)• 8/18(五) 玩跨界：用食物設計對世界自我介紹(報名網址：https://goo.gl/ri64Q7)



訊息來源：財團法人台北市文化基金會松山文創園區



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