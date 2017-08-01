元培106學年度多位大師加入團隊 未來發展看漲



(中央社訊息服務20170801 18:05:46)元培醫事科技大學106學年度主管佈達與交接，今（1）日上午11時在光宇藝術中心進行，此學期新任主管中福祉產業學院院長陳俊忠來自陽明大學智慧運動專家、周宜宏教授來自台北榮總超音波權威、也是御醫，黃雅文敎授則是公衛專家、視光界權威賴裕源教師都加入元培的優特團隊，對元培醫大將來成立醫學院及醫院都是很大的協助。



林校長表示，元培此時朝向跳躍式改革，iBEST的小寫i原本指的是創新，現在加上智慧，今年將在大學全面導入智慧科技，包括智慧排課、智能節電、智慧教室、智慧醫院場域、智慧宅以及智慧精準運動中心等。B是與業界間的策略聯盟，在第五波財富聲浪中，蔡元培的實利主義，產業的標竿。E是教學，培育產業人才需翻轉教學與遠距教學等。S永續發展，元培朝向創新轉型邁進，除申請大學附設醫院，元培未來將成立影像醫學中心及驗光所。T是專業，未來元培將以醫事健康的特色專業發展。



董事會專任董事蔡雅賢聘台北榮總周宜宏擔任講座教授，蔡專任董事表示，在10年前他就邀請周宜宏教授至元培，終於在今年獲周教授答應前來。也感謝他夫人的支持。周教授在超音波方面是先驅，他的來元培一定能將醫學影像暨放射方面能夠更壯大。



蔡專任董事強調，在此少子化艱困時期，校長也將元培的未來藍圖說明，大家要在此規畫藍圖下再同心協助，創造新局。



周宜宏教授表示，他是受到專任董事、校長等不斷去游說，在感動下向台北榮總院長辭職，並以托爾斯泰及愛因斯坦的話說明：人需要是豐富的愛以及教育的永恆及遠見。因此決定走向教育與大家共同為理想貢獻與努力。



視光系主任賴裕源表示，他是接受美國專業視光教育畢業，對視光教育發展前途看漲，將會把所學與產業結合，讓視光學生們能夠有最完善的就業機會。



福祉產業學院院長陳俊忠表示，他是自投羅網至元培，因新竹市走向智慧健康城市，決定至新竹市，元培有此方面許多人才即決定一起共同達成。他帶了團隊將成立智慧精準運動中心，該中心協助在因病治療後的人在此中心恢復後走向一般正常生活。此中心內以智慧設計運動等。同時可成立公司完成此產業。



新任主管如下：學術單位：醫護學院院長劉中和，醫學影像暨放射技術系（碩士班）主任郭瓊文、醫務管理系（碩士班）主任林雅雯、醫學檢驗生物技術系（碩士班）主任陳媛孃、護理系主任鍾玉珠、副主任黃敏鳳、視光系主任賴裕源、生物醫學工程系(福祉科技與醫學工程碩士班)主任鄒國鳳、高齡福祉事業管理學士學位學程主任林雅雯(兼)。



健康學院院長王綮慷，環境工程衛生系（碩士班）主任洪雪芬、食品科學系（碩士班）主任梁弘人、餐飲管理系主任盧明傑、生物科技暨製藥技術系(碩士班)主任莊路德、健康休閒管理系主任甘能斌。



福祉產業學院院長陳俊忠，資訊管理系(數位創新管理碩士班)主任何順全、企業管理系（碩士班）主任林淑芳、行動科技應用系主任王德順、應用外語系主任林宛瑄、觀光與休閒管理系主任曾欽耀、國際健康行銷管理學士學位學程主任曾欽耀(兼)、會展暨文創事業管理學士學位學程主任林淑芳(兼)、網路與數位媒體應用學士學位學程主任何順全(兼)。共同教育委員會召集人吳文祥(兼)。



行政單位：教務處教務長吳文祥，註冊組組長葉琳生、課務組組長邵曼珣、實習組組長林育志。校際合作中心主任方秀英，校際合作中心副主任高志平、教學資源中心主任林侑賢。學生事務處學務長林佩芬，軍訓室主任兼學生事務處副學務長楊敬禹、生活輔導組組長楊香梅、課外活動指導組組長陳亭亭、衛生保健組組長王海龍(兼)、諮商輔導暨職涯發展中心主任楊幸怜、領導知能服務學習中心主任宋惠中。總務處總務長傅祖勳，事務組組長林育平、保管暨資源組組長蕭明珍、文書組組長柳逸平、營繕組組長王智弘、採購組組長游琇茜。研究發展處研發長徐治平，企劃組組長楊千慧、創新育成中心主任陳櫂豐、產學合作中心主任郭宗德。國際暨兩岸事務處國際長黃曉令，國際暨兩岸事務處副國際長匡思聖、兩岸交流暨合作中心主任康瀚文、國際交流暨合作中心主任張翔、圖書資訊處圖資長許乃斌，圖書組組長倪芳芳、資訊組組長林忠志。秘書室主任秘書劉介仲、專門委員葉靜輝、稽核組組長黃雅惠、公關組組長姚霞芬、校友服務組組長賴哲民。人事室主任江長慈。會計室主任王育偉，會計組組長張育甄。推廣教育中心主任彭金堂，教育訓練組組長林靜宜。環境安全衛生中心主任傅祖勳(兼)，環安衛組組長陳文欽。健康管理中心主任王海龍。光宇藝術中心主任林雅麗。校務研究辦公室執行長黃曉令(兼)，校務研究辦公室主任袁宇熙。



訊息來源：元培醫事科技大學



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