元培醫事科技大學邀聘6位大師加入團隊



(中央社訊息服務20170801 18:00:38)元培醫事科技大學今年展現大格局，繼學校聘任臺灣製劑權威林山陽敎授、前衛福部邱文達部長後，今年8月在教師陣容再成功聘請4位專業名師，包括福祉產業學院院長陳俊忠、御醫周宜宏及黃雅文教授、視光界權威賴裕源教師，他們都將在學校教學資源助一臂之力。



周宜宏教授來自台北榮總超音波權威，也是御醫，陳俊忠院長來自陽明大學智慧運動專家、黃雅文敎授來自亞洲大學公衛專家、賴裕源主任是視光界權威共同加入優特YUMT 團隊！



福祉產業學院院長陳俊忠在美國運動醫學博士，曾在國立體育學院及國立陽明大學擔任運動科學研究所教授及所長、運動健康科學研究中心主任及物理治療暨輔助科技學系教授等職。專長運動醫學、運動生理學及健康促進。學校將成立精準運動中心，以智慧精準運動協助經醫院治療的人能夠藉此中心走至正常生活。此中心還可擴及產業成立公司等。



周宜宏教授在台北榮民總醫院有御醫之稱。畢業於台北醫學大學醫學系，曾赴美國紐約市西奈山醫學中心及費城湯瑪士傑弗遜大學進修(1984-1985)。周主任於1978年到院服務，歷任放射線部住院醫師，總醫師、主治醫師、超音波科主任、超音波暨乳房影像科主任及勞工安全衛生室主任。目前同時為陽明大學合聘教授。



周教授專精於醫用超音波學、介入性超音波、急診影像學、乳房影像學、腫瘤。消融技術、電腦輔助診斷及偵測系統、及其他影像導引技術，為國內及國際先驅。1982年國內首例及首次利用體內都卜勒超音波血流測量作肝臟之血流動力學研究，尤其是門靜脈的血流動力量測，因此1988年獲得了世界生物及醫用超音波聯盟(WFUMB)所頒贈的醫用超音波史先驅獎(pioneer award)。1999完成國內首例利用特殊溫度控制射頻爪針進行經皮穿肝之肝臟惡性腫瘤治療，病患獲得完全療癒。曾最早發表國內有關乳癌之超音波診斷之論文(1986)，國內最早使用高解析度超音波(10 MHz)於乳房與頸動脈檢查。(1984)，亞洲最早使用乳房超音波自動化掃描儀於乳癌之篩檢，世界最早發表以能量都卜勒應用於臨床診斷的論文(1994)，亞洲最早使用高解析度自動化超音波於乳癌之篩檢。(2005)，國內最早及亞洲最早之一使用有溫度偵測的特殊多針射頻治療於肝癌之病人(1999)。曾主辦20個以上的國際醫學大會及國際學術會議，發表國際及國內學術論文350篇以上。歷任國內及國際多個醫學會理事長(如亞洲醫用及生物超音波聯盟，亞洲腹部放射線醫學會及亞洲乳房疾病醫學會)，目前為亞洲大洋洲區放射線醫學會理事長及世界醫用及生物超音波聯盟理事。



黃雅文教授日本東京大學醫學部博士，曾任亞洲大學健康產業管理學系教授、世界宗教博物館生命教育領航協會會長等。她近年參頭研究計畫有105學年度校園菸害防制及檳榔危害防制教育介入輔導計畫等13 項之多，研究經費高達3000萬元。其期刊論文也相當多。



視光系系主任賴裕源，美國伊利諾州視光學博士、PoV 心理學訓練師、SIQ 成功智商訓練師。遠東眼鏡公司 及大家成長管理顧問有限公司負責人。曾在台北長庚醫院眼科任職 ; 瑞士商愛爾康 Alcon 眼藥廠 , 美商視康光學 Ciba Vision 公司、美商嬌生 Johnson & Johnson 公司等多家外商公司擔任專業顧問 ;台北市、台北縣及台灣省眼鏡鐘錶商業公會專業顧問。在元培醫事科大教學。



專精於視光學領域外， 賴裕源博士也研習「 Gestalt 完形心理學」、「 PoV 心理學」及相關心靈及教育課程多年。專長於建立企業團隊願景、整合企業團隊人際關係動能面、建構學習型組織及企業組織的諮商、輔導及規劃。



遠見雜誌七月份在針對2017台灣最佳大學調查中，在教學面向上，元培醫事科技大學實績進歩最多。加入大師參與，元培未來發展指日可待。



訊息來源：元培醫事科技大學



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