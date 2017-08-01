九月台北國際數位內容交流會 做產業的聲音 做世界的生意



(中央社訊息服務20170801 17:46:12)虛擬實境(VR)與擴增實境(AR)無疑是近來最熱門的話題與應用趨勢，不僅僅將可能改變人們的日常，其豐富多元的應用更是年輕人創業及企業永續經營的憑藉；面對這波無可抵擋的浪潮，致力打造亞洲國際級數位內容交易平台的「台北國際數位內容交流會(Digital Taipei)」，本年度將以「Let's Connect」為活動主題，於9月9日(六)至9月12日(二)假台北世貿一館二樓登場！9月9日、10日為論壇日，9月10日至12日為展覽暨商談日。



邁入第9屆的台北國際數位內容交流會(Digital Taipei)，是臺灣數位內容產業唯一的專業B2B會展，由經濟部工業局主辦，肩負著為國內開發者銜接國際重要技術展會及積極推動拓展國際市場的任務，多年來已舉辦過數百場國際大師論壇，亦吸引來自歐美、日韓、中國大陸及東南亞等數千名國際專業買主、觀眾及媒體參與，帶動臺灣數位內容產業接軌全球市場的合作商機。本屆活動特色主題如下：



特色一：聚焦VR技術及跨界應用論壇活動重心之一的Digital Taipei 國際論壇將於9月9日(六)、10日(日)兩天開講，劃分5個分論壇分別探討創新VR遊戲設計與應用、國際市場現況、VR電影製作、獨立開發者製作發行及VR動畫跨界創作暨影視特效技術等議題，而且為了讓業界人士拋開工作與接續展覽的繁瑣事務，專心汲取來自GDC、E3及TGS等國際級講師與菁英，所分享的國際趨勢及成功經驗，本屆國際論壇特別安排在周末進行。



其中，由經濟部數位內容產業推動辦公室規劃，資策會執行的「VR動畫跨界創作暨影視特效技術論壇」，係邀請國際知名虛擬實境業者，來台分享VR樂園開發技術與動畫IP結合VR內容的市場經驗，以及國內知名動畫業者原金國際王世偉導演，分享如何運用數位動畫作為跨界的工具，結合科技藝術創造精湛細膩的作品；影視特效專場則邀請日韓特效大師來台進行主題演講與技術交流。 特色二：新增「IP授權」、「東協國家」及「跨界獨創應用」展覽專區根據Digital Taipei的統計，每年來自東南亞地區的國際買主約占50%以上，充分顯示臺灣與東南亞國家商業合作連結的緊密關係，另加上政府積極推動南向政策，本年度特成立「東協國家區」展覽專區，以促進更多與東協地區國家的商業合作與產值，增進Digital Taipei國際交流形象與商業平台之綜效；目前已確定新加坡、泰國、馬來西亞、越南及印尼5個國家、10家業者來台參展。為了鼓勵數位內容跨域與多元應用，本年度新增「IP授權」展覽專區，廣邀具潛力的IP主於國內外買主前展示，以展現臺灣IP實力並尋求合作商機；目前參與領域有桌遊、插畫及輕小說等，期能激盪出更多火花，創造出數位內容產業發展新契機。



此外，經濟部數位內容產業推動辦公室另規劃「數位內容跨界獨創應用展」，展場扣合數位娛樂的元素，劃分遊戲、動畫以及VR遊戲體驗三大主題展區，特別邀請包括：HTC Vive、奧可森遊戲、大宇資訊、原金國際、樂群動畫、冉色斯及九藏喵窩等多家數位內容業者共同參與，以嶄新的內容向大眾展現數位內容跨界獨創應用的成果。展覽專區開放時間為9月10日(日)至12日(二)。



特色三： 來自法國技術專家指導VR電影Hackathon 製作拍VR電影，免費留學不是夢！本年度Digital Taipei特別與Wonda VR及法國在台協會合作，將於9月7日、8日假TAF空總創新基地舉辦全球第49場VR電影Hackathon，現場由來自法國的電影及VR技術專家指導，限時48小時內完成VR電影的劇本與拍攝。有志投身VR電影、愛說故事、具備基礎外語能力的創客才子怎能輕易錯過！



特色四： 集結VR/AR培訓、STEAM Maker及智慧學習的人才發展科技大會本年度也將同步於9月10日至12日期間舉辦「2017人才發展科技大會」。將包含2場國際研討會與1場國內首創的國際智慧學習產業應用展覽，特別邀請創造無校園大學的Minerva School亞洲區總裁Kenn Ross，以及甫在2016年才以VR進行開學典禮，造成轟動的日本「N高等學校」奧平博一校長等重量級大師現場開講！而國際智慧學習產業應用展覽除展出前瞻VR/AR培訓科技應用與國內STEAM Maker創客教育外，更將安排數十場智慧學習工作坊，邀請大家一起來現場動手作，親身體驗未來教育的浪潮！



特色五： 9月10日(日)玩家日暨「VR電競之王－機甲格鬥挑戰賽」本年度首次設置玩家日免費入場，包括國內外遊戲廠商展示、IP授權、東協國家、新創團隊Indie Game Festa、數位內容跨界獨創應用展及國際智慧學習產業應用展覽等專區，將於9月10日(日)玩家日開放免費參觀，歡迎民眾把握暑假最末檔期蒞臨現場體驗與實作。



同時，大會將於玩家日舉辦「VR電競之王－機甲格鬥挑戰賽」，邀請大專院校同學3人組隊報名參加競賽；另外，一般民眾也可以於9月11日、12日現場報名體驗。競賽將採用臺灣首發、同時也是全球少見的VR電競遊戲《機甲格鬥2 VR：團隊榮耀》作為競賽遊戲，此為南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系學生所開發，前一代產品《機甲格鬥VR》係於去(2016)年Digital Taipei展示中吸引多家廠商關注，之後獲得眼界科技(有)公司青睞，與南臺科大簽署產學合作協議，並促成二代新作《機甲格鬥2 VR：團隊榮耀》的誕生。這是一款國產多人連線(3對3)對戰的VR電競遊戲，融合VR、競技、射擊及機甲等四大元素，挑戰同隊玩家的團隊合作、反應力與判斷力，一體成型的操縱座椅宛如機甲駕駛艙，將帶來身歷其境的VR機甲格鬥快感。



「VR電競之王－機甲格鬥挑戰賽」預計將於8月中旬開放大專院校同學3人組隊報名參加，詳細活動資訊請密切注意Digital Taipei官網。



同場加映：2017 Digital Taipei還有一場「VR Hack Fest (VR開發者黑客松大賽)」特別活動，將於8月25日(五)至27日(日)假TAF空總創新基地舉行。黑客松的現場，會是靜悄悄還是狂催音樂？在團隊內部討論的時間多還是Coding的時間多？要用蕃茄工作法還是深度心流法？每個開發者喜好不同，聚在一起不知道是什麼景像？8月16日前，不管你有豬隊友還是神級夥伴，快來報名實現夢想！更多資訊請鎖定活動網站：http://vrhackfest.tw



2017 Digital Taipei官網網址：http://www.dgtaipei.tw/ (經濟部工業局廣告)



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