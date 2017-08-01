泰國專業廚師學校V School來台 指定開平餐飲學中點



(中央社訊息服務20170801 17:43:33)知名泰國廚藝學院The V School於7/31訪台，並指定開平餐飲學校學習中點課程，12名專業廚師們特地來到開平餐飲主廚之家中點教學餐廳修習用道地中式點心技法，The V School總監Patcharee Panaram表示，當初會選擇與開平餐飲合作，是因為開平餐飲獲得世界廚師聯合會（World Association of Chefs' Societies，WorldChefs）認證，讓他們覺得教學具有品質保證，事實上，開平餐飲的教學比他們預期得更好。



The V School是一間專門教授亞洲料理的廚藝學院，以日本、韓國、星馬和泰國料理為主要授課內容，其優質的教學深受當地廚界肯定，是泰國首屈一指的專業學校，也是大多數專業廚師首選的進修學校。The V School總監Patcharee Panaram說：「中式點心在泰國十分受歡迎，The V School一直想引進相關課程，但在泰國找不到能提供專業中式點心教學的師傅，這次很高興能與開平餐飲合作，希望藉此建立起台灣與泰國餐飲界的橋梁，將正統的美味中點教學引進泰國。」



此次的中點課程由主廚之家中點教學餐廳師傅莊紋豪負責，主廚之家中點教學餐廳是開平餐飲於今年新成立的實境教學場域，主要教授近年國際間極受歡迎的中式點心。這次莊紋豪師傅將傳授12道極具代表性的中式點心正統作法，包括牛肉卷餅、奶黃流沙包、鮮蝦燒賣、鮮肉小籠包、叉燒酥、絲瓜蝦餃等。參與此次課程的學員Show本身也是廚師，對於中式料理很感興趣，但在泰國沒有機會學習，所以特別來台參加，未來也想將這次學到的中點在自己開的餐廳中呈現，將道地的中式點心推廣至泰國；而身為泰國華僑的吳美珍則表示，未來有計畫在台灣開餐廳，透過這次的課程除了學會中點的做法，也可以更了解台灣人的飲食習慣、口味，是很棒的體驗，希望未來也能多開相關的課程。



開平餐飲學校副校長夏豪均表示，開平餐飲長期致力於推廣台灣餐飲文化、獨特在地料理到國際舞台，不只積極參與國際餐飲盛會，如7月初參與美國廚藝聯盟(ACF)年會，並將於今年9月承辦國際中等學校學生廚藝挑戰賽(ISSCC，簡稱城市盃)；也與許多國內外學校、機構長期合作，包括和日本相可高校締結姐妹校互相教學體驗、南加州大學參訪課程等，他說：「和The V School雖是第一次合作，但他們學生的表現都很優秀，也很用心體驗台灣餐飲文化，未來也會和The V School繼續保持良好關係。同時，開平餐飲也會持續與其他單位的合作，讓更多人看見台灣餐飲的驕傲，也給予學校學生接觸不同國家廚師的機會，體驗到不同的國情，學習面向也會更多元豐富。」



訊息來源：台北市私立開平餐飲學校



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