非營利組織培力課 一例一休入教材中央社 (2017-08-01 19:01)
（中央社記者吳睿騏、邱俊欽桃園1日電）桃園市政府今天針對社福單位舉辦NPO培力課程，除組織營運與績效管理等重要議題，特別新增一例一休對非營利組織衝擊的影響，讓服務的工作也能抓住社會脈動。
桃園市政府社會局長古梓龍表示，由社會局及公益彩券盈餘分配基金補助的「106年第二屆桃園市NPO（非營利組織）知識學院」今天在桃園市舉辦，課程邀請耕莘文教基金會董事陳文良、海棠文教基金會顧問陸宛蘋等多位實務經驗豐富的非營利組織工作者擔任講師，吸引超過100人參與課程。
古梓龍說，在市長鄭文燦的支持下，桃園各領域NPO理念及服務成為政府單位的一大助力，這是桃園寶貴的地方資源。社會局也規劃更全面的NPO培力課程，除涵蓋組織營運與績效管理等重要議題，今年也特別新增一例一休對非營利組織衝擊的話題，讓大家能抓住重要議題發展，也讓服務工作與社會脈動緊緊相連。
古梓龍表示，透過多元的培力課程，將提供桃園非營利組織一個完整的學習地圖，促進各領域NPO營運能力與穩定管理，發揮更大的公益績效。1060801
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