阿里山森林遊樂區開園 森林鐵路本線仍停駛台灣好新聞報 (2017-08-01 17:19)
記者謝敏政／嘉義報導
海棠颱風暴風圈遠離本島，中央氣象局已於7月31日上午8時30分發布解除颱風警報。林務局嘉義林區管理處阿里山國家森林遊樂區已完成園區巡查及整備，今(1)日上午8時開園，阿里山電動遊園車也配合開始營運，園區森林鐵路支線（祝山線、沼平線與神木線），配合阿里山開園恢復行駛。另森林鐵路本線(嘉義-奮起湖)受颱風影響，37號隧道土石滑落，預估8月1日中午清理完成，森林鐵路本線(嘉義-奮起湖)8月1日仍停駛，待試運轉確定路線安全後再恢復行駛。
嘉義林管處特別提醒，颱風外圍環流持續影響，近日天氣狀況仍不穩定，加上雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲遊客暫時勿前往山區及海邊，以維自身安全。
林務局嘉義林區管理處自106年7月21日起開放收費修築古道的工作假期活動，一周內報名人數已超過百人，遠遠超出預計招收之名額，顯示大家除慕名鄒族人早年開闢的獵徑特富野古道外，更多人更想體驗親手修築步道流汗的樂趣與成就感，並對大自然有所回饋貢獻，感謝大家對手作步道服務活動的支持，但因已額滿，即日起停止受理報名。
向隅民眾不必失望，嘉義林區管理處預定於9月至10月將於觸口自然教育中心園區辦理另場環境教育場域設施維護並結合周邊社區生態旅遊的工作假期活動，在此先行預告，敬請期待。
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