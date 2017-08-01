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台中市政府環保局啟動「台中市一般民眾環境素養調查」，希望透過問卷，了解民眾對於環境議題的關心及熟悉程度，做為未來推動環境教育的參考。問卷調查自即日起至9月30日止，線上填寫即可抽獎獲禮券，歡迎市民踴躍參加，共同重視環境議題。

這項「台中市一般民眾環境素養調查」以網路調查問卷方式蒐集相關資訊，只要年滿20歲並居住在台中市，活動期間填答問卷問題並留下完整聯絡資訊即可參加抽獎，預計8月起連續三個月以電腦亂數抽出共計400份面額100元的禮券，得獎名單將於每月第三個禮拜五公布於台中市環境教育宣導網及環保局臉書粉絲專頁「台中好環保」。

市府環保局長白智榮表示，希望透過調查，瞭解並描繪出市民環境素養的樣貌，分析結果將有助相關單位研擬環境教育推動策略，使民眾獲得更正確的環保知識，培養改善環境所需的敏感度、價值觀及技能。

「台中市一般民眾環境素養調查」網路問卷可上台中市環境教育宣導網、「台中好環保」臉書專頁，或至網站線上填寫，歡迎有興趣的市民朋友們呼朋引伴，一起來參與調查。