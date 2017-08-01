記者莊漢昌／台南報導

行政院長林全1日到台南市仁德區，視察「港尾溝溪搶險工程」，發現這次港尾溝排水溢堤造成仁德區淹水，是因這部份還沒有開始整治所致，除指示市府加緊趕工，早日完成整治工作，並強調一定會努力與地方政府一起來把治水的工作做好，

林全院長表示，經濟部歷年來推動「易淹水地區水患治理計畫」及「流域綜合治理計畫」，已在港尾溝溪流域投入24.9億元經費辦理河道整治、中游疏洪道、出口閘門及滯洪池建置。

林全院長說，過去治水的績效，其實是有效的。現在出問題的地方是工程還沒有到的地方，工程到的地方目前都有發生效果，所以代表說，我們治水的這些投資的資源還要繼續增加，這也是行政院會提出「前瞻基礎建設條例」裡面有關水環境的改善，無非希望能夠把在治水方面還沒有做到的部分，能夠儘快加速完成，特別是在考慮到氣候劇烈變遷之後，很多短延時、強降雨情況，一定要儘快的把它解決，希望未來的前瞻基礎建設預算在立法院通過之後，我們能夠快速的展開這些工作。

市長賴清德表示，目前港尾溝溪疏洪道上游堤岸仍有高度及河道寬度不足的問題。為加速港尾溝溪上游段整治，市府已爭取「流域綜合治理計畫」，持續辦理港尾溝溪上游段（5K+300~7K+500）護岸整治工作，經費約4.7億元，為港尾溝溪整治最後一哩路。目前5K+300~6K+917段工程刻正進行整治中，河道寬度預計拓寬至25公尺，護岸高程達10.5公尺以上，預計107年3月底完工，完成後可降低港尾溝溪流域沿岸淹水機率。