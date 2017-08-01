實習與文化體驗 長榮大學9位學生赴日本觀光飯店實習台灣好新聞報 (2017-08-01 16:43)
記者李文生／台南報導
為加強文化體驗及強化實習，長榮大學翻譯學系日本暑期觀光飯店實習團一行，由熊彬杉老師率領9位學生於7月初赴日本實習，為期2個月。經過4週的實習，學員們表現良好。熊彬杉老師表示，此次實習及文化體驗，分別在日本3間觀光旅館，每位學員都有滿滿的收穫。
熊彬杉老師表示，翻譯學系日本暑期觀光飯店實習團一行，於7月7日出發前往日本熊本縣人吉市，分別至五星級的阿蘇之司VILLA PARK、日本天皇住過的人氣NABEYA鍋屋溫泉飯店與四星級人吉SUN HOTEL等3家飯店，進行為期2個月的實習與文化體驗。
熊彬杉老師表示，此次是首次與日本著名觀光飯店共同合作，實習生們必須穿著飯店正式服裝，協助飯店櫃檯外語接待，了解房務，會議室，餐廳等實務。3間觀光飯店負責人都歡迎學生前往實習。
日本觀光飯店重視此次學生實習，安排同學們到古蹟參訪，了解日本歷史文化，並讓同學學習觀光導覽與現場練習翻譯中文。前往實習學生們表示，期望實習期間，能在觀光實務、語言與文化交流等方面，都能有豐富的收穫。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Hush Puppies】1958系列 王者之姿雙眼多功能腕錶(綠色)
- aaronation 愛倫國度 - 橢圓造型電視櫃 UB-PC06-二色可選
- 群居空間 米希亞5尺雙人三件房間組/二色(床頭片+床底+床頭
- 代理 Mini HMF 超合金 Q版 正義聯盟 蝙蝠俠 超人 等五隻一
- 技嘉 GB-BKi3HA-7100 Brix微型電腦[4G/128G]
- YSL 黑/藍色異材質拼接高筒休閒鞋(男)
- 【KENZO】T-shirt MAN 短袖 字體logo上衣(灰)
- LG PuriCare空氣清淨機AS401WWJ1(WiFi遠控版) 加送濾網
- aie 天絲+乳膠+透氣二線硬式獨立筒+爵邑床組(奢華型)-雙人5
- 【美國康寧 CORELLE】普普風6件式餐盤組 (6N02)
酒促正妹爽收200美金小費 下場卻超慘【NOWnews今日新聞】
最新【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
長榮空服員拒上工 桃機協助滅火【台灣醒報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》