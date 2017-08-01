記者李文生／台南報導

為加強文化體驗及強化實習，長榮大學翻譯學系日本暑期觀光飯店實習團一行，由熊彬杉老師率領9位學生於7月初赴日本實習，為期2個月。經過4週的實習，學員們表現良好。熊彬杉老師表示，此次實習及文化體驗，分別在日本3間觀光旅館，每位學員都有滿滿的收穫。

熊彬杉老師表示，翻譯學系日本暑期觀光飯店實習團一行，於7月7日出發前往日本熊本縣人吉市，分別至五星級的阿蘇之司VILLA PARK、日本天皇住過的人氣NABEYA鍋屋溫泉飯店與四星級人吉SUN HOTEL等3家飯店，進行為期2個月的實習與文化體驗。

熊彬杉老師表示，此次是首次與日本著名觀光飯店共同合作，實習生們必須穿著飯店正式服裝，協助飯店櫃檯外語接待，了解房務，會議室，餐廳等實務。3間觀光飯店負責人都歡迎學生前往實習。

日本觀光飯店重視此次學生實習，安排同學們到古蹟參訪，了解日本歷史文化，並讓同學學習觀光導覽與現場練習翻譯中文。前往實習學生們表示，期望實習期間，能在觀光實務、語言與文化交流等方面，都能有豐富的收穫。