記者莊漢昌／台南報導

臺南市推估65歲以上需要長期照顧人數為3萬4,554人，社會局配合中央推動預防及延緩失能照護方案，與臺灣職能治療學會及職能治療師全國聯合會合作，辦理指導員及協助員4場培訓課程，完訓後的學員可加入衛生福利部審查合格之方案人才，至各社區特約服務據點帶領衰弱、輕、中度失智失能長輩進行預防及延緩失能活動。

社會局照管中心指出，預防及延緩失能照護計畫是南市今年長照2.0的創新服務，主要針對衰弱、輕度及中度失能長輩設計一系列的課程，包括強化肌力、口腔保健、認知促進等，達到預防失能或延緩失能惡化的效果。「預防及延緩失能照護計畫」，目前已有69個特約服務據點審查完畢陸續建置中，未來衰弱、輕度及中度失能的長輩，可以就近至住家附近的特約據點，參加延緩失能的活動，參加的長輩可連續進行12週，每週參加1-2次，每次2小時的預防及延緩失能照護的課程，預防社區中衰弱老人成為被照顧者，並延緩輕度及中度失能者長者失能惡化，增進社區長者及照顧者之生活品質。

照管中心主任洪明婷表示，長照2.0除了持續提供失能者多元長照服務外，也強調向前延伸到預防性照護，在長輩進入失能、失智的病程前先行介入服務，盡可能延長長輩能健康自理的生命期，預防及延緩失能照護。目前臺南市正積極在各社區佈建特約服務據點，同時徵求包括藝術、肌力、吞嚥、認知等更多元的服務方案，並與方案提案單位共同辦理培訓充實在地人才，期望臺南市的長輩能夠在熟悉的社區中由自己人服務，達到社區互助自助的精神。報名詳情請洽臺南市政府照顧服務管理中心網頁(http://ltc.tainan.gov.tw/)最新消息處，名額有限，歡迎臺南市有興趣的社區夥伴及職能治療師踴躍報名，一同加入長照服務的行列。