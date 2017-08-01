記者葉志成／桃園報導

桃園市長鄭文燦1日上午前往觀音區，出席「嘉里大榮觀音物流中心新建工程開工動土典禮」時表示，嘉里大榮物流從本土邁向國際，在台灣深耕超過60年，是台灣的重要物流夥伴之一，規模大且服務完整，擁有5,400名員工、3,150輛營運車輛，超過187個營運據點，其中在桃園設有林口國際物流中心、蘆竹物流中心、林口所、南崁所、桃園所及中壢所。嘉里大榮投資設置觀音物流中心，面積約5,000坪，未來將可服務北部地區的企業，盼嘉里大榮帶動台灣物流界的進步。

鄭文燦說，桃園臨近桃園國際機場及台北港，擁有發展物流業的優勢，目前桃園約有1,800家物流產業，並即將設置「大園沙崙產業園區」、「楊梅幼獅產業園區」、「平鎮長安物流園區」，物流業將持續在桃園成長；市府也將與企業組織舉辦物流論壇，今（106）年10月預計舉辦「亞洲‧矽谷智慧物流論壇」，邀請國外國內先進人士共同參與。

鄭文燦指出，國立台灣海洋大學是航運物流方面人才養成的重要學校，市府也於今年6月與國立台灣海洋大學簽署合作意向書，免費提供桃科園區約6.08公頃的土地做為海洋大學桃園觀音校區用地。海洋大學觀音校區規劃5大中心，分別是「海洋環境生態教育中心」、「觀賞水族技轉育成中心」、「國際物流育成中心」、「海洋產業育成及產品化中心」及「推廣教育中心」，也能帶動觀音地區的成長。

桃園市長鄭文燦出席「嘉里大榮觀音物流中心新建工程開工動土典禮」。

打造投資友善的城市，是希望能讓企業投資提高競爭力，並提高就業率與稅收，讓台灣在競爭上站在領先的地位；市府採取「單一窗口、全程服務」，從用地取得到建照、使照、員工招募等，均提供協助，讓企業在桃園設廠能夠順利進行，創造更多就業機會。

鄭文燦也指出，桃園科技工業園區及桃園環保科技園區發展高科技產業及物流產業，進駐率已達70%，並陸續有新機構進駐、建廠，會持續加速招商。觀音區離桃園國際機場及台北港非常近，南來北往方便，台61西濱快速道路目前已延伸至大潭交流道，未來也會向南延伸，並增設永安交流道，直通永安漁港；國1甲線規劃設置竹圍交流道，可直接連接國道1號，交通更為便利，有利周邊發展物流基地。市府透過加速地方建設，提升居民生活品質，採取環境友善的政策，讓觀音成為好居住、好生活的地方。

包括市府經發局長朱松偉、桃園市產業園區聯合服務中心主任林茂山、嘉里大榮物流股份有限公司董事長沈宗桂均一同出席。