嘉義高中新任校長就職 期勉教育搖籃能更上層樓台灣好新聞報 (2017-08-01 17:28)
記者張朝福／嘉義報導
國立嘉義高級中學1日於史蹟館內舉行校長就職典禮，新任校長由曾任東石及斗六高中校長的劉永堂出任，嘉義市長涂醒哲、警察局長詹永華、嘉義高中第10任校長何經、前教育部政務次長、現任南華大學校長林聰明與眾多政、商、教育界代表均到場觀禮，獻上祝福。
市長涂醒哲表示，自48年前畢業於嘉義高中後，始終以身為嘉中的一分子為榮，並時時以校訓「質實剛健」自我要求，秉持實事求是、腳踏實地的處事方針；也相信在同為嘉中畢業校友劉校長的帶領之下，孕育無數優秀人才的嘉義高中能更上一層樓，再現風華。
南華大學校長林聰明致詞時提到，劉永堂校長於斗六高中任職時便以辦學卓越著稱，並致力於延攬各方人才、達到教育資源均、優質化的目標；嘉義市傑出校友聯誼會召集人賴俊憲對於同為嘉中校友劉永堂校長的上任，也表達恭賀及祝福，期許在其帶領下嘉義的教育搖籃百尺竿頭、更進一步。
國立嘉義高中新任校長劉永堂在接受眾人恭賀之餘，以「手黑心熱」勉勵自我，希望自己的認真能讓別人當真，同時對許多一路走來，始終支持嘉義高中的校友團體表達衷心感謝，眾人的支持是嘉中最堅實的靠山，在未來的任期內，將盡最大努力，傳承嘉中近百年的人本教育理念，以創新思維替嘉義鄉親培育更多優秀人才。
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