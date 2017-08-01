雲端發票「財神不漏接」 國稅局推換票聽演唱會台灣好新聞報 (2017-08-01 17:34)
記者邱世明／新北報導
民眾買東西拿發票，已經成了慣性動作，為了減少紙張使用，國稅局推行短版的電子發票，現在更要鼓勵民眾多使用無實體電子發票載具，把發票存到手機或悠遊卡，不但環保還能自行兌獎。現在更舉辦拿發票換門票活動，邀民眾一起到新北市府聽演唱會。
實力派歌手小百合帶來經典歌曲，結合聲樂唱腔，展現天籟美聲，驚艷全場；而同樣唱功了得的，還有金曲歌后曾心梅。
好歌一首接一首，現在民眾只要拿發票到國稅局板橋分局，也能換到演唱會門票，到現場感受歌手帶來的精彩表演。
拿發票換門票，資深歌手小百合邀大家在8月12號一起到新北市政府，聆聽由曾心梅、荒山亮等實力派唱將，帶來的經典歌曲。這場由國稅局板橋分局舉辦的「經典稅樂-金曲悠揚」演唱會，除了邀民眾聽好歌，更要鼓勵大家多使用無實體電子發票。
鼓勵消費者購物記得索取發票，也宣導多使用電子發票載具，減少紙張使用，既環保又不用擔心中了大獎的發票不翼而飛，讓財神爺擦身而過。
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