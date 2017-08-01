明新科大校長交接 期許發展創造價值台灣好新聞報 (2017-08-01 17:38)
記者季大仁／新竹報導
明新科技大學1日上午舉行新卸任校長交接典禮，北科大前副校長林啟瑞教授接任第9任校長。他許諾成為兩校橋樑，把北科大豐富的研究資源傳遞給明新科大，也將把明新科大在地封測廠家資源注入北科大，啟動強強聯手，雙贏效應！
交接典禮在董事長張紹鈞的監交、與各界來賓的見證下，新任校長林啟瑞從卸任校長袁保新手中接下印信，完成校務傳承，繼續負起校務推展的重責大任。新舊任校長交接典禮中，觀禮貴賓包括產官學先進，新竹縣政府秘書長蔡榮光、北科大校長黎文龍、華夏科技大學董事長孟繼洛、機車大廠三陽工業股份有限公司董事長吳清源等，以及各界貴賓應邀觀禮。
卸任的袁保新校長感謝董事會及全校同仁，以及產學各界的好朋友支持，通過了教育部104學年度科技大學綜合評鑑，以及105年度教育部大專院校綜合視導等等重大任務，並推動「大學社會責任實踐計畫」，期待明新能從在地發展中創造價值。更有幸與全體教職員生，一同慶祝了明新建校50週年的系列活動，一起見證明新的成長與蛻變、共同寫下歷史。
新任校長林啟瑞表示，明新科大擁有豐富地緣關係，當地已形成近20幾家大小不同的封裝廠家部落，而北科大有豐沛的研發能量，結合兩校所長，將能爆發研發製造一條龍的創新價值。
林啟瑞允諾帶領明新往「產學大學」的目標前進。首先規劃創建三個中心，分析檢驗認證中心、加工製造中心，設計中心，讓師生的研發往商品化邁進。在未來，要努力爭取教育部「高教深耕」經費。林啟瑞期許師生同仁化壓力為動力，並善用擁有新竹地域的基礎和優勢，配合地利與人和的機會，勇於接受與面對挑戰。
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