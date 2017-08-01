記者黃村杉／新北報導

新北市榮獲全國唯一社區大學，以及樂齡學習中心兩項業務評比特優表揚，獲教育部頒發新臺幣185萬元獎勵金，補助新北巿持續推動終身學習。教育局長林奕華1日於市政會議將獎牌呈獻給市長朱立倫，且與全體市民分享得獎的喜悅。

林奕華指出，新北市推動「在地就學、在地就養」政策，自88年至今逐步設立了12所社區大學，並積極輔導社大於偏遠行政區開設學習點，105年學習點已增設至114處。 並指市府將逐步增置終身學習據點，營造新北市成為人人可學習、處處是教室的學習型城市

林奕華表示，市府積極輔導12所社大百花齊放，深耕在地特色課程，如三鶯社大推動藍染、木雕工作坊，傳承三鶯傳統藝術，淡水社大開設淡水、三芝等地方學課程，引導學員領略大淡水人文地理之美。

除多元課程外，市府推動「節電參與式預算」，由蘆荻社大、永和社大透過一連串說明會，以及提案募集、輔導、修正、定案，運用社區大學的力量引動蘆洲區及永和區社區居民，激發出各種節電創新作法並落實，成為推動參與式預算之典範。

另針對日益增加的高齡人口，市府也積極於各行政區設置樂齡學習中心，今年烏來區樂齡學習中心啟用後已設置了31所中心，已達成全市29區「區區有樂齡」的目標。