記者黃駿騏／桃園報導

桃園市環保局為宣導事業加強油污染預防及事件發生時之應變能力，特別推出「油污染應變作業手冊」及「油污染預防宣傳DM」，自8月1日起於環保局網站，供民眾下載或線上閱覽。環保局呼籲業者應定期維護檢修貯油設備，才能有效預防油污外洩污染。

環保局指出，事業所設置於地面上之槽（桶），貯存油品之容積合計達200公升以上時(不含密閉、未拆封或倒置後不會洩漏之罐、槽、桶)，即為水污法「貯油場」管制對象。依據水污法第28條規定，有疏漏至水體之虞者，應採取維護及防範措施；如已疏漏致污染水體時，應立即採取緊急應變措施，並於事故發生後3小時內，通知環保局。若貯油槽洩漏時未進行通報，或未採取維護、應變措施，最高可處新臺幣600萬元罰鍰；若洩漏情節嚴重，可令事業停業或停工。

桃園市環保局特別推出「油污染應變作業手冊」及「油污染預防宣傳DM」，供民眾下載或線上閱覽。

環保局長沈志修表示，依據水污染防治法，貯油場設置之地上油品貯存設施，底部須為水泥或不滲透材質舖面；且四周須設置防溢堤，高度達50公分以上，另外，圈圍容量須為油品貯存設施容量的110%以上。業者應依油品貯存設施容量，備足預防疏漏污染之器材及物品，並應定期維護，以收集貯油槽洩漏之油品。此外，若廠區位於環境敏感區（農田、灌渠、溪流附近等區域），除需符合上述規定外，更應自備攔油、吸油耗材或阻絕措施，避免污染擴散。違者除了受裁罰外，還需花費更多的人力、物力、金錢進行污染清除、環境復原及賠償私人財產損失。

環保局長沈志修表示，歡迎民眾至環保局網站閱覽「油污染應變作業手冊」及「油污染預防宣傳DM」。事業所設置之貯油槽，應依規定設置預防洩漏設施；如有洩漏情形發生，亦應依規定通報本局並採取應變措施，並負擔清理、求償之費用。呼籲業者妥善維護並勤加檢視貯油槽，共同維護桃園清淨的水土環境。

歡迎民眾於桃園市環保局官網(www.tydep.gov.tw)點選「油污染應變作業手冊及油污染預防宣傳DM」或於桃園市水環境保護平台→



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