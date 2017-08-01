記者黃村杉／新北報導

瑞信兒童醫療基金會1日於新北市府舉行為捍衛兒童的「遊戲權」而跑記者會，指今年將選在世界兒童人權日前夕11月18日舉辦親子路跑，即日起到八月十日前報名且完成繳費手續者，提供兩種（各擇其一）早鳥好康供報名者選擇；並呼籲年輕父母為親子關係加值、升質就是現在，別再當「缺席老爸」！

瑞信基金會指出，第一屆關懷主題是向八仙塵爆第一線醫護人員致敬，並捐款給醫院運用，引發各界熱烈迴響；去年第二屆路跑則將關懷角度聚焦於為住院中的急症和重症病童而跑，為他們集氣，祝福他們早日出院，擁抱陽光與和風。

瑞信基金會表示，今年親子路跑的主題是呼應聯合國保障兒童權益而定的世界兒童人權日訴求，為捍衛孩子的「遊戲權」而跑。將提供前100組「買大送小」優惠，即一位成人報名可免費帶一位小朋友(限民國93年11月18日之後出生)。如果揪團達10人以上，前10團各可獲得2張台北爵士大樂隊與日本爵士名伶平賀真理香合作演出的JAZZ音樂會入場券。