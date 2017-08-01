記者郭文君／高雄報導

2017臺北世界大學運動會將於8月19日展開，我國選手正緊鑼密鼓備戰，高雄市有48名選手入選參加18項競賽，市長陳菊今（1）日赴國家運動訓練中心勉勵並祝福參賽選手，致贈參賽獎金共96萬元及象徵平安與勝利凱旋的平安符，祝福選手身體健康、旗開得勝。

陳菊表示，高雄體育運動資源豐富，104年締造全國運動會三連霸紀錄，今年將朝四連霸邁進。高雄優秀選手近年在世界各地體壇活躍，如美國職棒大聯盟的陳偉殷、林子偉、曾仁和，捨棄世錦賽也要力挺家鄉參加本屆世大運的世界羽球球后戴資穎，2016年里約奧運田徑國手、在今年亞洲田徑大獎巡迴賽臺北站男子標槍奪金的黃士峰，在今年亞洲舉重錦標賽獲1金1銀、也是2016年里約奧運國手、將備戰無限量級的舉重硬漢陳士杰，以及獲1銀1銅的江念欣等，皆是非常優秀且具經驗的選手。

陳菊強調，本屆代表隊368名選手中就有48名是高雄選手，其中12人更連二屆入選，每位皆是高雄之光。她勉勵參賽選手，大家歷經密集訓練，辛苦的訓練必然會有甜美的收獲，為鼓勵大家，陳菊代表市府致贈每人2萬元參賽金，市府也將發給參加世大運奪金選手獎金20萬元、銀牌15萬元、銅牌10萬元，並再次祝福選手比賽順利，將金牌帶回高雄！