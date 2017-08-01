地方中心／雲林報導

雲林縣長李進勇2日北上至民進黨部參加中常會，並積極向總統蔡英文報告縣內整體綠能發展、台西綠能專區及椬梧滯洪池計畫，爭取綠能建設及觀光建設經費。李進勇表示，縣內綠能發展符合前瞻基礎建設計畫概念，以兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟為目標，亦感謝立委蘇治芬、劉建國支持協助推動縣政。

縣長李進勇指出，雲林縣推動綠能進度先於中央政府，截至106年底，太陽光電部分佔全國比例四分之一以上，總裝置容量為317.33 MW，連續4年在太陽光電裝置容量拿下全國第一，風力發電部分則佔十分之一，總裝置容量為76.6MW，並且已有約600MW的離岸風電正在環評階段。目前縣內積極推動台西綠能專區以及椬梧滯洪池太陽能系統發電計畫，將雲林沿海地區經濟弱勢轉為發展機會，其中台西工業區自民國80年核准至今閒置26年，嚴重損及人民權益；而椬梧滯洪池原為海水倒灌而廢耕的農地，將其規劃為滯洪池，改善周圍地區地勢低窪遇雨則淹的困擾，未來導入綠能及觀光資源，除增加經濟效益外，更能永續發展。

李進勇表示，台西工業區於民國80年由經濟部報編經行政院核准，至今閒置26年，為三不管地帶，遲遲無法開發成功，嚴重損及雲林縣發展及人民權益，103年上任後，提出「綠能首都」口號，積極向中央爭取將台西工業區轉型為綠能專區，還利於民。105年8月成立綠能推動辦公室，目前積極整合土地，預計有意願之地主所持有的土地面積達80%以上，並同步進行計畫規劃及各項評估，利用全台首創再生能源GIS圖資系統，盤點縣內可設置綠能點位、配電站位置、及未來優先推廣之開發地點，待土地整合完成後立即進行開發，期間本府多次拜會相關部會，積極縮短時程，加速專區開發工作期程，已將原執行時程提前約兩年，透過前瞻基礎建設計畫，讓雲林發出亞洲最大綠能專區第一度電，活絡雲林綠能發展。

目前有鑑於由農委會公告之地層下陷不利耕作區18區未有整合性開發，只由地主及業者聯繫，造成地面行太陽能外專區化發展，衍生相關民眾陳情事件，為協助業者加速整合以及親自扮演把關角色，由縣府成立能源控股公司與地主進行聯繫，作為第三方契約之把關者，為民眾爭取最大福利，開闢政府新局面。

李進勇強調，縣府目前也將椬梧滯洪池納入規劃，打造太陽能系統發電，創造防範水患及帶動綠色經濟之複合效益，實踐自然資源永續經營。椬梧滯洪池位於口湖鄉，具豐富的自然資源及交通資源，串連周邊濕地，極具觀光潛力，加上滯洪池共分南北兩池，北池佔地50多公頃，南池佔地40多公頃，配合中央推動綠能，南池太陽能系統發電計畫預計107年7月完工，裝置容量為5.2MW，每年約產664.3萬度電，但後續饋線問題仍需台電進行協助，北池則做景觀開發，讓南北池結合漁村特色、治水防洪、濕地生態，打造一個別具特色的海岸廊道。