地方中心／屏東報導

科普教育是屏東縣政府近年來發展的教育亮點，在潘孟安縣長的大力支持下，不但自主培養許多學有專精、富有熱忱的科教人才，更有許多以科學教育為核心的理念學校，讓科普教育扎根於學校課程中。

在縣府與學校的合作努力下，屏東縣各校從學校初賽、全縣複賽到全國性的科學展覽競賽，共計有7組團隊參加全國科展競賽。本次能參加全國科展是從全國1萬4000多件作品參賽脫穎而出，最後入選進入全國科展作品有395件，入選率僅百分之2.4，競爭相當激烈，每件作品都是萬中選一，獨一無二。

7月24~28日在雲林科技大學舉辦為期五天的「第五十七屆全國科學展覽會」中，屏東縣代表隊在眾多參賽縣市隊伍裡，一舉囊括1個全國第三名(崇蘭國小生活與應用科學科)、2個最佳團隊合作獎(明正國中物理科、忠孝國小地球科學科)及1個全國佳作(忠孝國小化學科)，在屏東縣縣所提報7組隊伍中，獲獎率超過一半，其中崇蘭國小更榮獲生活與應用科技的全國第三名，相對於其它都會區縣市，更顯得格外不容易。

屏東縣政府教育處表示:「科技與科普教育」是12年國教重要的學習課程，將持續鼓勵縣境高國中小等各級學校，發展科技與科普教育，希望透過實作與問題解決的歷程，激發屏東學子的多元創意與想像，並將屏東引以為傲的「軟實力」充分發揮，成為屏東囝仔未來最強而有力的競爭力。