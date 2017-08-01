（中央社記者江俊亮嘉義縣1日電）嘉義縣朴子配天宮內一棵四季蘭、民雄鄉東興村一棵老芒果樹，最近都發現有腐朽、落葉現象，今天由縣府邀請專家會勘診治。



縣府農業處長林良懋指出，配天宮內的四季蘭，是民國9年配天宮組團前往中國大陸湄洲謁祖進香時，由湄洲祖廟贈送，當時僅有一根筷子高，由廟方種植在後殿中庭，如今已有90幾年歷史。



至於民雄鄉東興村的老芒果樹，是縣府列管120年以上的珍貴老樹，被當地村民視為「鎮村之寶」；縣府早期拓寬道路時，也特別保留這棵百年老芒果樹，並在樹兩旁則各開闢一條3米寬的道路。



林良懋表示，東興村芒果老樹，就像是當地的守將，屹立在道路中央，看著左右兩側的車輛來來往往，為村民的安全把關。



由於這2棵老樹最近都發現樹幹基部腐朽、樹葉大量枯萎掉落等現象，為了搶救這兩棵珍貴老樹，縣府今天邀請行政院農業委員會林業試驗所專家會勘診治。



林良懋指出，民雄鄉珍貴老芒果樹經現勘發現，樹木基部周邊因AC舖面導致根系無法呼吸，進而造成莖部木材腐朽，縣府將進行AC路面刨除，並施設透水性舖面，以改善老樹棲地環境。



至於朴子市配天宮的老樹四季蘭經現勘結果，發現棲地周邊施設花台，且土壤黏土比率過高，導致排水不良，引發根系腐爛、樹勢衰弱，縣府將協助進行花台、水泥鋪面移除，並施設網室排水管，全力搶救老樹。1060801