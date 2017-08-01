搶救配天宮四季蘭 邀專家診治中央社 (2017-08-01 18:47)
（中央社記者江俊亮嘉義縣1日電）嘉義縣朴子配天宮內一棵四季蘭、民雄鄉東興村一棵老芒果樹，最近都發現有腐朽、落葉現象，今天由縣府邀請專家會勘診治。
縣府農業處長林良懋指出，配天宮內的四季蘭，是民國9年配天宮組團前往中國大陸湄洲謁祖進香時，由湄洲祖廟贈送，當時僅有一根筷子高，由廟方種植在後殿中庭，如今已有90幾年歷史。
至於民雄鄉東興村的老芒果樹，是縣府列管120年以上的珍貴老樹，被當地村民視為「鎮村之寶」；縣府早期拓寬道路時，也特別保留這棵百年老芒果樹，並在樹兩旁則各開闢一條3米寬的道路。
林良懋表示，東興村芒果老樹，就像是當地的守將，屹立在道路中央，看著左右兩側的車輛來來往往，為村民的安全把關。
由於這2棵老樹最近都發現樹幹基部腐朽、樹葉大量枯萎掉落等現象，為了搶救這兩棵珍貴老樹，縣府今天邀請行政院農業委員會林業試驗所專家會勘診治。
林良懋指出，民雄鄉珍貴老芒果樹經現勘發現，樹木基部周邊因AC舖面導致根系無法呼吸，進而造成莖部木材腐朽，縣府將進行AC路面刨除，並施設透水性舖面，以改善老樹棲地環境。
至於朴子市配天宮的老樹四季蘭經現勘結果，發現棲地周邊施設花台，且土壤黏土比率過高，導致排水不良，引發根系腐爛、樹勢衰弱，縣府將協助進行花台、水泥鋪面移除，並施設網室排水管，全力搶救老樹。1060801
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TRUSSARDI-JEANS 灰色人頭撕裂圖印長袖上衣
- MIZUNO 男 RIDER 男慢跑鞋WAVE RIDER 20 SW J1GC170401
- 日本濱川佐櫻-白色戀人 加大台灣精製立體隔間天然羽絲絨被(
- 【KENZO】k LOGO長袖上衣(拼色)
- COACH 馬車花卉鉚釘牛皮手提/斜背兩用包(午夜藍)
- ASUS 華碩 ESC500 G4 四核繪圖工作站 ( E3-1245v5 16G 1TB
- 【KARL LAGERFELD】成就經典兩眼計時腕錶-金(KL1053)
- aie 竹碳二線獨立筒+侯邑床組(經濟型)-雙人5尺
- AT HOME-威尼斯梧桐白雙人臥室四件組(床頭箱+床頭櫃+掀蓋化
- AT HOME-威尼斯梧桐白雙人臥室三件組(床頭箱+床底+床墊)
酒促正妹爽收200美金小費 下場卻超慘【NOWnews今日新聞】
最新【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
長榮空服員拒上工 桃機協助滅火【台灣醒報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》