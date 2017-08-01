（中央社台北1日電）中國大陸官方正在收緊對虛擬私人網路（VPN）的管制。外媒報導，在大陸的跨國企業表示這會造成營收損失，也會妨礙大陸自己成為全球性技術強國。



今年1月，大陸工業和信息化部發布通知，其中規定「未經批准不得自建或租用VPN」。官方表示，VPN提供商必須取得運營牌照，並保留用戶檔案。響應相關政策，蘋果公司7月30日已下架中國大陸版App Store中的VPN服務。



英國金融時報報導，依靠VPN服務「翻牆」取得網路資訊和收發郵件的外資企業因為上述政策正遭受打擊。



報導引述中國市場研究集團（CMR）的董事總經理雷小山（Shaun Rein）表示，跨國公司最擔心的是，中國大陸的網路狀況不佳，會讓企業無法做出正確的商業決定。



歐盟商會5月曾做過調查，其中超過20%的企業表示，網路管控給它們造成的損失達到或超過中國大陸市場年度營收的10%。



在中國大陸的美國商會主席蔡瑞德（William Zarit）說，美國公司在中國大陸要成功必須要創新，而開放式交流能促進創新，中國大陸近來的監管舉措，已給跨境資料通訊帶來不確定性。



報導引述觀察人士表示，孤立中國大陸的網路用戶，會妨礙中國大陸實現成為全球性技術強國的抱負。



對於這波網路控管究竟是短期動作還是長期的趨勢，外界存在不同看法。北京的歷史學家章立凡說，他預計收緊趨勢將是永久性的，因為「這是一條沒有回頭路的單向車道」。1060801