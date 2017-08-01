（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投竹山員警日前搜捕外勞，誤認一名菲律賓籍博士生為逃逸犯嫌，雙方拉扯受傷，經查驗身分確認誤會，和解收場。



南投縣政府警察局竹山分局便衣員警日前抓逃逸外勞，一人趁亂逃脫，員警在附近搜索，見一名東南亞籍男子便上前盤查，雙方因語言不通產生拉扯，事後查核身分才確認為來台灣進行空氣污染調查研究的菲律賓籍博士生，雙方完成調解程序，達成和解。



竹山分局長鄭有益今天說，竹山派出所日前接獲線報，有逃逸外勞從事盜伐林木，便衣員警7月29日傍晚在竹山鎮下坪里枋坪巷出租大樓埋伏，發現兩名可疑外勞，盤查過程中，一名外勞作勢攻擊員警後逃跑，另一人遭逮捕，起出安非他命吸食器。



鄭有益說，竹山派出所員警持續在附近搜捕逃逸外勞山老鼠，發現一名可疑東南亞籍男子，員警上前出示證件盤查，但對方抗拒拉扯、不願配合查證身分，員警告知「Taiwan Police」並出示證件，對方仍一直抗拒掙脫，更讓員警覺得有異。



鄭有益說，這名菲律賓籍男子不會說中文，出示居留證經員警查核，確認為來台灣研究空污的博士生，當天出門買晚餐遇盤查，以為遭不利而抵抗，雙方因溝通不良而誤會；拉扯造成員警手臂挫傷、菲律賓籍男子手臂瘀青，雙方簽立和解書，全案依規定處理。



竹山派出所長王裕元表示，針對逃逸外勞從事盜伐林木情事，員警將對轄區可疑的逃逸外勞藏匿場所，全力加強查緝。1060801