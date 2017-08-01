（中央社記者吳欣紜台北1日電）總統蔡英文代表政府向原住民道歉滿週年，原民團體今天在凱道升起狼煙，除了重申退回傳統領域劃設辦法的訴求外，也要求原轉會應有實質調查權、原民會主委下台。



今天是原住民族日，原民團體原轉小教室為了傳統領域爭議已抗議160天，今天下午重回凱道升起狼煙、舉行記者會重申傳統領域要完整、原民會主委夷將．拔路兒下台等訴求。



去年發起「為歷史正義而走」行動的花蓮瑞祥部落青年林高捷說，政府公布的劃設辦法將傳統領域排除私人土地，他的部落現在正面臨大規模的開發案，開發位址也都佔用到私人土地。他擔心，劃設辦法公布後，財團便不需要徵詢部落同意、可大規模開發部落。



林高捷呼籲，政府應該將劃設辦法收回，「錯了就要更正」，因為傳統領域對原住民來說相當重要。



前原民台台長馬躍．比吼以總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會與行政院不當黨產處理委員會做比較，他指出，「做一件事情如果方向不對，再怎麼努力都不會成功。」他說，原轉會現在沒有調查權，但有調查才能達到和解，不當黨產委員會就是有調查權才能讓婦聯會釋出新台幣321億元的資產。



馬躍．比吼說，大家都知道政府很辛苦，但方向不對永遠都不會成功，立法院應該趕快通過原住民的轉型正義條例，「有調查權、有人、有錢才能好好調查、才能和解。」



太陽花學運領袖林飛帆今天也到記者會現場聲援抗議的原住民。他認為，原住民訴求非常好理解，政府應該給具體的時間表，而不是空口說白話，讓族人在凱道上等待。



林飛帆指出，最近報導常常提到改革的艱辛、改革的困難以及改革需要時間，「我們這些都理解」，但改革也需要溝通的誠意，政府應該親自與族人溝通、聽聽族人的聲音。1060801