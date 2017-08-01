（中央社記者楊思瑞台南1日電）正在台南舉行的第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽（U12），今天受到台南地區不時下起大雨影響，上午的比賽延到下午3時30分開打。原定晚間6時30分的台灣對墨西哥，預定8時開打。



台南今天不時下起大雨，導致原訂上午10時開打的比賽全部往後順延。所幸雨勢到了下午逐漸趨緩，各場地的比賽從下午3時30分開始陸續開打。



已拿到預賽3連勝的台灣隊，原定晚間6時30分在台南棒球場出戰同樣3連勝的墨西哥隊，預定延後到晚間8時開打。1060801