玉山主峰步道兩處坍方搶修完成明起恢復入中廣新聞網 (2017-08-01 18:40)
園
尼莎及海棠來襲，造成玉山主峰步道4.7公里及5.8公里坍方，經玉管處排雲管理站派員搶修，已經在今天完成搶修工作，明天起恢復主群峰線的入園活動。玉管處提醒遊客入園時請注意氣象資訊、路況及自身安全。
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