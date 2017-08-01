園



尼莎及海棠來襲，造成玉山主峰步道4.7公里及5.8公里坍方，經玉管處排雲管理站派員搶修，已經在今天完成搶修工作，明天起恢復主群峰線的入園活動。玉管處提醒遊客入園時請注意氣象資訊、路況及自身安全。



