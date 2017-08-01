由唯晶數位娛樂代理營運、Mechanist Games研發團隊精心打造的3D手機遊戲《Heroes of Skyrealm天際奇兵》今（1）日宣布將與昱泉國際的功夫手遊《功夫全明星》攜手進行合作企劃，《功夫全明星》擁有《黃飛鴻之二 男兒當自強》、《死亡遊戲》等正版電影人物授權，透過此次的合作活動，《天際奇兵》將推出台港澳地區限定的SS級英雄——傳說中的功夫之王「龍的傳人」、「佛山英雄」黃飛鴻都將陸續登場。韓國、東南亞地區也將於此版本開放跨區對戰。

「龍的傳人」為《天際奇兵》所有英雄裡首位SS級英雄，強大的爆發力亦可稱他為「近戰霸王」。「龍的傳人」主要技能中，擁有提升自身暴擊與降低對手攻擊力的驚人效果，鑽研百家武術的他相當擅長使用連續技，瞬間大量傷害的輸出，再配合可擊破防禦型英雄的「霸體」效果，往往在短時間內就可以擊潰對手。

而佛山英雄黃飛鴻是位相當靈活的角色，出其不意加上快速的攻擊是他的最大特色。經典的招式——「迷蹤步」就是透過迷幻般的步伐，鬼魅般的殘影，快速繞至敵人背後，再給予強力的一擊。而絕招「佛山無影腳」可將一定距離內所有敵人一舉擊退並且踢飛，造成大量的傷害。

同時，官方合作活動限時開放中，現在馬上登入創角，「龍的傳人」免費送給你，請玩家們把握獲得SS英雄的機會，千萬別錯過喔！