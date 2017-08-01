新北市立圖書館結合時下最流行的現代科技，8月份舉辦科技教育的活動，打造有趣又富含科學知識的機器人。（圖／記者陳志仁攝，2017.08.01）

新北市立圖書館結合時下最流行的現代科技，8月份舉辦科技教育的活動，讓小朋友認識現在最夯的樂高機器人；板橋四維分館推出「106年科技小博士－鏈接未來機器世界」主題活動，並辦理3場免費的活動。

新北市立圖書館表示，5日下午2點將舉辦「鏈接未來機器人世界創客講座」，由光點創意樂高機器人創客中心主任陳宏宇，和民眾分享如何運用創意和程式語言能力，教你用一塊塊小積木與零件，打造有趣又富含科學知識的機器人；而13日及20日上午10點半舉辦地「動力EV3機器人展演活動」，除讓小朋友親自體驗機器人的操控，也可以享受機器人比鬥過程的樂趣。

新北市立圖書館表示，樂高機器人有助於學童邏輯思考，從設計、組裝、測試，親自用雙手讓靜態的積木成為會跑、會動的成品，另也有助於立體空間建構、幾何數理、邏輯思考等，認識槓桿、輪軸等機械等科學原理認識；透過手腦並用，親手打造專屬積木作品，讓積木依照自己的想法動起來，加深孩子從玩樂中快樂學習、啟發無限創意，並增進對未來科技設計的認知。

新北市立圖書館指出，這次結合科技提供小朋友接觸與體驗的機會，增進對未來科技的認識，培養兒童對未來世界科技的興趣，就讓機器人啟發兒童的創意吧！活動無須報名，免費自由入場，歡迎大家參與，一起抓住暑假的尾巴，讓今年暑假「科技一夏」，詳細資訊請至新北市立圖書館的網站查詢，或電（02）22521933洽詢。