中華職棒／世大運保險多5倍 岳東華與中信兄弟簽了NOWnews今日新聞 (2017-08-01 18:41)
將參加世大運棒球中華隊的內野手岳東華，今天確定跟中信兄弟簽約，簽約金520萬到手，月薪10萬正式生效，而岳東華最關鍵的是原本失能險最高只能理賠2萬元，因此今天中信兄弟跟他簽約，代表他的理賠金額一口氣增加5倍。
世大運棒球賽將於20日開打，徵召蘇智傑、張閔勛、陳明軒3位職棒球員，根據保單規定，若因意外失能，每人最高可獲每月20萬元理賠（依月薪計算）。
岳東華今年21歲，他可守游擊、二壘、三壘、外野等位置，由中信兄弟今年在季中選秀第一輪第3順位選中。
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