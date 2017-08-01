將參加世大運棒球中華隊的內野手岳東華，今天確定跟中信兄弟簽約，簽約金520萬到手，月薪10萬正式生效，而岳東華最關鍵的是原本失能險最高只能理賠2萬元，因此今天中信兄弟跟他簽約，代表他的理賠金額一口氣增加5倍。

世大運棒球賽將於20日開打，徵召蘇智傑、張閔勛、陳明軒3位職棒球員，根據保單規定，若因意外失能，每人最高可獲每月20萬元理賠（依月薪計算）。

岳東華今年21歲，他可守游擊、二壘、三壘、外野等位置，由中信兄弟今年在季中選秀第一輪第3順位選中。