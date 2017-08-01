（中央社記者吳家豪台北2017年8月1日電）台灣大、遠傳今天開賣全新iPad Pro，推出專案價萬元有找、舊換新最高現折1萬3000元等活動；7月28日起開賣的中華電信申辦指定方案，購機價4890元起。



台灣大哥大宣布今天起開賣全新iPad Pro，搭配台灣大4G平板專案，綁約36個月，全新iPad Pro 10.5吋64G專案價1萬元有找，iPad Pro 10.5吋256G也不到1萬2000元。



遠傳電信即日起正式開賣全新iPad Pro，搭配遠傳絕配平板專案，月付999元享上網吃到飽，10.5吋iPad Pro (64GB)只要1萬3600元起，新用戶、信用卡、快樂有錢卡友再折1000元；若加入iPad舊換新活動，最高可現折1萬3000元。



中華電信自7月28日起陸續開賣全新iPad Pro，搭配「智慧大玩家+」方案，月付898元，前6個月享上網吃到飽，第7個月起還有超大上網瀏覽量25GB，再享Hami書城月讀包熱銷電子雜誌，還可購機折價500元，10.5吋與12.9吋iPad Pro Wi-Fi機型（64GB）各只要1萬0890元和1萬5690元即可入手。



中華電信用戶若月付1498元，除享4G上網無限瀏覽，再加送CHT Wi-Fi免費用，10.5吋iPad Pro Wi-Fi與LTE機型（64GB）購機價為4890元及9690元。



全新iPad Pro採用更先進的A10X晶片，中央處理器（CPU）運算實力較上一代iPad Pro高出30%；採用最先進Retina顯示器，螢幕更新率更高，代表在使用Apple Pencil書寫時，螢幕延遲縮短，讓書寫更具真實感。



在相機部份，全新iPad Pro搭載1200萬畫素主相機，支援光學防手震（OIS）技術，以及700萬畫素FaceTime HD前置相機；另外內建四揚聲器系統，支援指紋辨識以及Apple Pay行動支付服務。1060801