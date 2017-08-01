（中央社記者陳葦庭台北1日電）今年7月有8個颱風形成，追平1971年7月生成8個颱風紀錄，是46年來7月形成最多颱風的一年。



今年7月颱風接力形成，根據中央氣象局上午資料，今年7月有7個颱風形成，是21年來7月形成最多颱風的一年。不過，中央氣象局預報員林柏東下午致電更正，表示今年7月共計有8個颱風生成，包括颱風南瑪都、塔拉斯、諾盧、庫拉、洛克、桑卡、尼莎和海棠。



他表示，回顧氣象局1958年以來資料，歷史上最多颱風在7月生成的年份是1971年，有8個颱風在這一年生成，今年8個颱風在今年7月生成，追平歷史紀錄。1060801