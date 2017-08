文/MOOK景點家Shun君整理報導



日本每到夏日旅遊旺季,各縣地區都會展開多種豐富的祭典與活動,就連百貨商家也紛紛祭出期間限定的商品與商店,讓炎炎夏日添增多元化的色彩。千變萬化的東京夏日也有許多精采的活動,以下推選今夏十項吃喝玩樂的必訪景點與美食,若喜歡東京旅遊的遊客千萬不能錯過。

1. 2017夏日花火幻境

結合動物園、遊園園地以及水上樂園等的東武動物公園所舉行的花火大會。利用特殊的雷射、火焰等特效表演、並施放約2,000發的煙火。



【Info】

會場:東武晴空塔線淺草站到曳舟站轉車、抵達東武動物公園站約50分鐘、東武動物公園站下車後、到會場徒歩約10分鐘

日期:8月5日(六)、12日(六)、19日(六)19:30~19:50 ※天候不佳則取消活動

2017夏日花火幻境 (圖/東武鐵道集團)

2. 閃耀金箔霜淇淋

高貴又吸睛的閃耀金箔霜淇淋,會在GINZA SIX開設期間限定商店,初次在東京販售。用一張10公分的正方形金箔覆蓋在霜淇淋上,再撒上可愛的星星及愛心等花樣金箔銀箔做點綴,引發熱烈討論話題。



【Info】

地址:東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 地下2樓 Patio Space

營業期間:2017年8月1日〜8月27日10:30 - 20:30

GINZA SIX閃耀金箔霜淇淋 (圖/Fashionsnap)

3. 無印良品 有樂町旗艦店

日本品牌「無印良品」繼推出主打健康及均衡的「Café&Meal MUJI」餐廳,最近官方宣布,將於東京有樂町旗艦店擴建首間「蔬果賣場」。

MUJI (圖/MUJI)

MUJI東京有樂町旗艦店於1樓以雜貨店形式,販售基礎食材的蔬菜及水果,蔬菜以產地直銷的方式販售,採購生產者、生產團體以不添加化學合成農藥及化學肥料,或是減低農藥量栽培的蔬菜為主。另外並引入「無印良品小屋」實際模型,在此有無印良品專屬室內裝潢諮詢員,將負責回答顧客對於小屋的各種疑問。

MUJI (圖/MUJI)

【Info】

地址:東京都千代田區丸之內3-8-3 (1〜3F)

營業時間:10:00 - 21:00

改裝開幕:2017年7月28日

MUJI (圖/MUJI)

4. VOGUE LOUNGE GINZA SIX

世界最具影響力的時尚品牌「VOGUE」,於2017年7月28日起在GINZA SIX屋頂花園,開設期間限定3個月的「VOGUE LOUNGE GINZA SIX」。以Food for the Fashionable為概念,帶給現代女性前所未有的時尚體驗。

VOGUE LOUNGE GINZA SIX (圖/VOGUE LOUNGE GINZA SIX)

【Info】

地址:東京都中央區銀座6丁目10-1 (GINZA SIX屋頂「GINZA SIX花園」)

開設期間:2017年7月28日至10月29日

營業時間:11:00 – 23:00

VOGUE LOUNGE GINZA SIX (圖/VOGUE LOUNGE GINZA SIX)

5. SNOOPY X 銀座三越

銀座三越舉辦「SNOOPY in 銀座2017」,今年是第19次舉辦此超人氣活動,展出的主題是以銀座三越劇場為舞台,演出童話故事的史努比與夥伴們。這次共有13幅主題創作海報畫作,更有許多原創周邊產品提供選購。此外,為了慶祝8月10日史努比生日,還有三天限定的史努比生日蛋糕特別販售。

SNOOPY in 銀座2017 (圖/SNOOPY)

【Info】

活動地點:東京都中央區銀座4-6-16 9樓 (銀座三越)

活動期間:7月26日 - 8月10日

※史努比生日蛋糕7月26日起於銀座三越地下2樓Patisserie Etienner專櫃接受預訂,8月8日~10日販售領取

SNOOPY in 銀座2017 (圖/SNOOPY)

6. KitKat限定甜點

日本「KitKat Chocolatory」甜點專門店及Cafe於7月25日在銀座改裝開幕,推出只有這裡才能享用的限定KitKat美味甜點,其中最令人期待的是研發多時的KitKat蛋糕,外型與原來的巧克力相同,結合了濃郁的巧克力蛋糕,是從未見過的KitKat迷你巧克力蛋糕。

KitKat蛋糕 (圖/KitKat Chocolatory)

除了KitKat蛋糕外還有「冰點以下巧克力」與「巧克力聖代」兩款銀座本店限定甜。另外還有獨一無二、本店限定的伴手禮巧克力禮盒。

KitKat冰點以下巧克力 (圖/KitKat Chocolatory)

【Info】

地址:東京都中央區銀座3-7-2

營業時間:1F店鋪及2F Café 11:00 ~ 21:00

KitKat蛋糕:7月25日 - 10月底

冰點以下巧克力:7月25日 - 8月底

KitKat巧克力禮盒 (圖/KitKat Chocolatory)

7. 小熊維尼蜂蜜咖啡店 HACHIMITSU CAFÉ

東京的「小熊維尼蜂蜜咖啡廳」為了歡慶維尼40週年,以「Winnie the Pooh」為概念佈置餐廳,並推出了一系列歡慶40週年的限定菜單。無論佈置或食物都超講究,整間店給人一種被維尼包圍的感覺。



【Info】

地址:東京都新宿區西新宿1丁目1番3號小田急百貨店新宿店本館10樓

營業期間:7月7日 - 9月3日

營業時間 : 10:00 - 21:00

小熊維尼蜂蜜咖啡廳 (圖/はちみつカフェ)

8. 66哆啦A夢廣場

每年夏天都會出現在六本木的哆啦A夢可愛軍團,今年朝日電視台企劃舉辦的大型活動「六本木之丘 夏日祭典SUMMER STATION」,將六本木之丘期間限定變為「66哆啦A夢廣場」,拿著各種道具、幾乎和人等身大的哆啦A夢大集合,共有66隻!可愛又療癒的模樣讓大人小孩都超興奮。



【Info】

地點:東京都港区六本木6-10-1 (六本木ヒルズ 66プラザ)

期間:2017年7月15日 - 8月27日9:30~20:00

交通:東京Metro「六本木駅」1C出口即達,或自都營地下鐵「六本木駅」3號出口徒歩4分鐘

66隻造型各異的哆啦A夢將出現在六本木Hills!(圖 / テレビ朝日 夏祭り)

9. 東京UMAI橫丁

日本首創每個月變化主題的「進化型橫丁」(美食街),已於7月14日在秋葉原站高架橋下開張,並取名「東京UMAI橫丁」,期間限定營業中。7月是「餃子」以及「餃子店特製美味飯料理」,8月則變成「肉料理」以及「肉屋特製本格咖哩」主題,每個月都有讓人期待的感覺



【Info】

地址:東京都千代田區神田練塀町15-1外

營業期間:2017年7月14日〜2017年10月31日12:00〜22:30(最後點餐22:00)

東京UMAI橫丁 (圖/TOKYO UMAI YOKOCHO)

10. Art Aquarium夏日祭典

每年夏天東京日本橋附近總會充滿典雅的夏季氛圍,今年也舉辦各種應景的活動,把日本橋街頭變成美麗的金魚之街,今年的主題是ECO EDO 日本橋「2017~五感で楽しむ、江戸の涼~」,結合了過去江戶時代的納涼文化以及現代的藝術設計,讓日本橋周圍充滿日本夏季的獨特高雅氛圍。

日本橋地區宛如一場盛大夏日金魚嘉年華會 (圖 / Art Aquarium)

今年夏天到「ECO EDO 日本橋」,除了能欣賞結合絢麗燈光設計與8,000隻觀賞魚的水族藝術展覽會「Art Aquarium 2017 ~江戶・金魚之涼~~& Night Aquarium」,還可品嚐金魚造型甜點與特製菜單、參加金魚夏日祭典,當你漫步在日本橋古色古香的燈籠街道,會彷彿置身在江戶獨有的燦爛風華。

道路兩側有掛滿了精緻的「金魚大提燈」 (圖 / Art Aquarium)

【Info】

ECO EDO 日本橋 アートアクアリウム 2017 〜江戸・金魚の涼〜 &ナイトアクアリウム

期間:2017年7月7日- 9月24日

時間:11:00 - 23:30(最終入場時間為23:00)



Art Aquarium 夏日祭典(アートアクアリウム夏祭り)

活動期間:2017年7月7日- 9月24日

活動時間:11:00 - 20:00

會場:福徳の森



