文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



許多歌詞裡面都會提到地點或國家的名稱，但是當優美旋律唱出後你知道這些地點都真如歌詞裡一樣美麗嗎？還是在提到的時候就隨著輕快的歌曲而略過了呢？這次幫你一次抓住歌詞裡的所有景點，一步步帶你唱出畫面！

倫敦是歌曲中常提到的地點，倫敦眼是倫敦的知名地標（圖／yashiki3t）

1.馬德里不思議－蔡依林

「馬德里不思議，突然的想念你；彩繪玻璃前的身影，只有孤單變濃郁。」

馬德里是西班牙首都及最大都市，位置處於西班牙國土中部，曼薩納雷斯河貫穿市區。馬德里是現代化大都市，居民與遊客都相當多，是有別於葡萄牙里斯本及波爾圖帶有舊時代風采的城市，而著名的馬德里王宮更是歐洲的第三大王宮。

馬德里王宮為歐洲第三大王宮（圖／anaviajoaespana88）

2.會呼吸的痛－梁靜茹

「在東京鐵塔，第一次眺望；看燈火模仿，墜落的星光。」

東京鐵塔是位於日本東京港區芝公園的一座電波塔，以巴黎艾菲爾鐵塔為範本而建造，完工以來即成為東京著名地標與觀光景點。塔上的觀景台可以將東京市盡收眼底，而從高出往下望，夜晚公路上的燈光形狀也似鐵塔形狀，是旅客前往日本必去景點之一。

東京鐵塔為日本知名地標（圖／paul0105）

東京夜景裡鐵塔是最閃亮耀眼的中心（圖／g211607）

3.倫敦的愛情－藍又時

「一段美輪美奐的愛情，深刻的愛情；你帶我去看，最美的風景。」

倫敦是英國的首都，歐洲最大的城市。位於泰晤士河流域，兩個世紀內的人都在這一地區定居，是一個非常有歷史意義與文化的古城。世界知名地標與古老的建築都在此處建造，是大家前往歐洲旅遊決不會錯過的風景。

倫敦的白金漢宮是英國君主位於倫敦的主要寢宮及辦公處（圖／yashiki3t）

倫敦位於泰晤士河流域，倫敦的塔橋是大家無人不曉的地點（圖／yashiki3t）

4.告白氣球－周杰倫

「塞納河畔，左岸的咖啡；我手一杯，品嚐你的美。」

塞納河是流經巴黎市中心的法國第二大河，全長有780公里，常有遊船在此帶旅客介紹巴黎之美。塞納河兩側是白色、米黃色系一樣高度的典型歐風建築，在河上可以細細品味巴黎的浪漫風情，著名的巴黎鐵塔也可以在此細賞。

塞納河的夜景配上閃亮的巴黎艾菲爾鐵塔別有浪漫情調（圖／tyc55）

唱出情懷的歌曲配上歌詞裡的景點，讓人別有風味，在唱歌時留意這些景點讓你在一邊高歌一邊也能有美麗畫面。





童話夢幻景點在這裡 四條人氣路線任意玩

》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14893