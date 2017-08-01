文／MOOK景點家吳品萱整理報導



日本是一個處處都能看到美景的國家，不論是東京的四月櫻花見，還是京都的十月楓葉林，每個地方都各具特色。那麼日本有哪些大學校園景色優美呢？在這整理了5所無論是風景或是環境都讓人超羨慕，一定要去拜訪的大學校園!



北海道大學的壓軸美景銀杏大道。(圖 / 北海道大學)

1.北海道大學



簡稱北大，創立於1876年，位於日本北海道札幌市。是首座具有授予學士學位的著名研究型國立綜合大學。北海道大學四季分明，風景優美，其中最注目的是銀杏大道，每年的10月底是北海道大學最美的時節了。由於北海道每年雪季很長，且來的特別早，在這裡可以看到北海道特有的「初雪+紅葉」以及「櫻花+殘雪」，這種景象全日本應該只有這裡可以感受的到。



一年四季呈現不同面貌的北海道大學。(圖 / 北海道大學)

2.立教大學



日本著名私立大學，校屬基督教，位於東京著名的繁華商業區池袋，創校超過130年的大學，為日本私立top 10的頂尖名校，東京六大校之一。立教大學的大門，為綠色藤蔓爬滿在紅磚的建築上，相當綠意盎然，整個學校綠化的相當完善。曾是木村拓哉經典日劇「長假」及許多日劇的拍攝場景。



校園空氣中瀰漫著英國學風的氣氛。(圖 / 立教大學)

3.奈良女子大學



於1908年建立，日本著名國立大學。學校和東邊的御茶水女子大學被稱作日本女子大學雙壁，日本國立女子大學只有這兩所學校。奈良女子大學的建築十分高雅而細緻，色調上為優雅的翡翠綠,與典雅的白色相互搭配.。



奈良女子大學的紀念館。(圖 / 奈良女子大學)

4.早稻田大學



簡稱早大，本部設在日本東京都新宿區，是日本久負盛名的頂尖大學。走過132年的早稻田大學，已發展成為一所世界知名的頂尖學府。至今為止，已有30名校友成為日本文學最高獎之芥川獎得主，居全日本之首。校區風景秀麗，且教學設備齊全，體育活動設施完善。



第一個世纪的早稻田象徵---大隈講堂。(圖 / 早稻田大學)

5.關西學院大學



簡稱關學或KGU，是一所坐落於大阪和神戶之間的著名私立大學，屬於基督教新教，西日本地區「關關同立」四大名校之一，全國私立大學TOP15，位於西宮市上原的主校區，是西日本數一數二的高級地區，被公認為日本關西地區的」貴族大學」。學校的建築風格是紅色磚瓦米黃色牆面的西班牙風格建築，風景優美，曾成為電影的拍攝場地。





佔地32萬平方米的校區里種植著超過400種的20000餘棵樹木。(圖 /關西學院大學)

下次去日本旅遊時不妨到這些大學看看、走走，感受它的文化色彩和優美的景色吧!



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