文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



是否每次在逛網拍時都會羨慕網拍店家跟麻豆們總是能找到燈光美、氣氛佳的超有特色地點來拍照，不僅照片看起來色彩豐富還不用特地搭景就能營造出另一種氛圍？編輯特搜了幾個網拍麻豆最愛的拍攝景點，在美麗景點下人人都可以變網美。

韓國的龍馬樂園是大家取景拍照的熱門景點（圖／kuuu0330）

1.澳門龍環葡韻住宅式博物館

龍環葡韻住宅式博物館是以五幢葡萄牙特色的建築組成的博物館，1992年這五幢建築景區被評定為澳門八景之一，是氹仔極具特色的景點之一。因為特色的建築風貌以及清爽的綠色牆面讓許多網拍業者及網美麻豆們都愛在此地取景。

具有歷史意義的澳門龍環葡韻住宅式博物館是取景的好選擇（圖／cynnie_yang）

2.韓國龍馬樂園

樂園本是大家拍照的好去處，但是人聲鼎沸的樂園要找到一處清幽之地取景是非常困難的事情，但是若是一間不會動的廢棄樂園呢？韓國的龍馬樂園在1980年左右開始營運，是首爾第一座擁有戶外游泳池的遊樂場，但因經營不善的關係，在四年前倒閉，但是卻因為大家的照片存活了下來，是旅客前往韓國的必拍場景，裡面的廢棄遊樂設施都已不會運作，可以盡情地拍出廢墟樂園的另類風貌。

龍馬樂園雖已倒閉但卻因為意外成為大家前往拍攝的熱門景點而存活（圖／sherry_yang10）

龍馬樂園因為繽紛多彩的牆面以及顧老廢棄的設施吸引許多遊客前來拍照（圖／sherry_yang10）

龍馬樂園不僅被旅客選為拍照打卡的熱門景點也曾多次被韓國偶像劇或歌手MV作為取景場景，像是張娜拉與徐仁國主演的《記得你》和Wendy& Eric Nam《Spring Love》的MV皆有在此處拍攝。

龍馬樂園也曾成為韓國當地歌手及電視劇的取景場地（圖／ninalee0417）

3.宜蘭凹賽旅店Outside

凹賽旅店是老闆與老闆娘兩夫妻親手建起的一間民宿，位置在清幽的羅東田野之中，以極簡的樣式打造時尚風格。室外的乾淨的田野配上晴朗的藍天，讓人有放鬆遼闊之感，也是許多知名網拍熱愛的外拍地點。

凹賽旅店外圍清新廣闊的稻田讓人心曠神怡（圖／凹賽旅店Outside）

清幽廣闊的旅店室外也成為網拍喜愛的拍照地點（圖／basezoo）

熱情的老闆娘因為對乾燥花的喜愛而在室內布置了一片乾燥花園，天花板吊掛的乾燥花束配上牆面的裝飾讓許多人紛紛前往此處拍照打卡。

凹賽旅店的乾燥花天花板（圖／凹賽旅店Outside）

4.Somewhere某處

台中後火車站附近，有間隱藏的復古餐廳，感覺像是電影場景的Somewhere是大家前往台中不可放過的拍照地點。Somewhere的戶外區像是來到另一個時空一般，老舊的庭院經過整理，加上成串燈泡裝飾，讓人感覺回到六零年代參加舞會一樣，不僅好拍照，氣氛也是時分別有風格。

Somewhere某處的室外區域布置的懷舊復古別有氣氛（圖／Somewhere某處）

許多喜愛拍照的人也忍不住在此一拍再拍（圖／b_pastry）

現在不用再羨慕網拍總是能將照片取景的如此美麗，前往這幾處意外的加分場景，讓你不用再修圖也能隨便拍出亮麗照片，不論國內國外，大家趕快去這些地點取景拍攝吧！





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