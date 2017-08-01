針對小學生量的科學期刊《Popular Science科學大眾》雜誌繁體中文版在台上市！大成報 (2017-08-01 16:53)
《科學大眾》，創立於1937年，封面由孫科先生題字，在中國大陸每期發行30萬冊，是第一本採用VR和AR技術的科學雜誌，今早在新北市立圖書館總館舉行的繁體中文版創刊記者會，由科學大衆雜誌社社長羅亞軍主持。
羅亞軍指出，《科學大眾》以「親子科學˙大眾創客」為創辦核心宗旨，每期主題包含「科學為什麼」、「科學實驗室」、「探索發現」、「科學漫畫」......等領域，提供老師豐富的教學案例素材，以及小學生對於自然科相關的輔助學習，將學生、家長、老師、學校以及民間力量相結合，從基層孩童的需求出發，共同打造一個多元親子共讀的平台。
羅亞軍說，《科學大眾》繁體中文版今年3月在台上市，採雙月刊發行，由台灣玉龍創意行銷股份有限公司負責發行，另已聘請知名天文學家、國立自然科學博物館館長孫維新擔任顧問，未來會提供更多台灣學生需要的材料。
今天的贈書儀式，由台灣發行人許誠瑋代表捐贈，新北市文化基金會執行長林全洲代表受贈，將送全新北市216所小學及新北市立圖書總館、各分館。科學大衆雜誌社社長羅亞軍表示，繁體版的《科學大眾》希望在台灣能達到高覆蓋率，發揮最高效能。
台灣發行人許誠瑋表示，去年第一次在南京科學大眾雜誌社看到這本書時，腦海中的第一個想法，「如果科學大眾在台灣發行中文版，會是一種甚麼樣的風格與面貌？感謝亞太青少年科技創作協會的秘書長謝榮學謝秘書長的傾力協助，促成這次科學大眾繁體中文版在今年3月份正式創刊。
許誠瑋表示，在繁體中文版中新增加了科學理論與實驗教具的內容編輯模式，還有AR/VR新科學技術的運用與體現，而在專欄的部分更擴大邀請到台灣科普自媒體的先行者泛科學，以及圍棋老師、台灣知名桌遊設計師的參與，提供台灣的小學學生與老師家長更豐富的科學領域相關知識。
詳情可洽《科學大眾》雜誌讀者服務部，電話：（02）77137613。目前在全台的7-11、金石堂、誠品、博客來、家樂福等通路均有販售。
圖說一(左至右)：《科學大眾》雜誌社社長羅亞軍和台灣發行人許誠瑋，接受媒體採訪。
圖說二(左至右)：《科學大眾》台灣發行人許誠瑋代表捐贈該雜誌，給新北市216所小學及新北市立圖書總館、各分館，由新北市文化基金會執行長林全洲博士代表受贈。
圖說三：《科學大眾》雜誌在台正式發行。
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