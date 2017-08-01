【大成報記者吉雄世╱高雄報導】課後、放假等彈性時間，怎樣安排能讓生活更精彩？義守大學「化學工程學系」應屆畢業生陳維邦，同時也是「2016年高雄好人好事代表」最年輕得主，自6歲開始，當其他孩童忙著玩樂時，他已跟著家人參與淨灘、義賣、擔任志工，如此堅持15年未曾改變。無論是機構或公益活動現場，都有陳維邦熱心服務身影，除了曾擔任社區環保、捐血志工，每個月也定期與弟弟到「燕巢仁愛之家」服務，和長輩聊天互動扮演開心果。陳維邦坦言，一開始也曾埋怨玩樂時間減少，後來轉個念，說服自己：「我們也是在海邊玩，只是我們是幫人家把海邊整理更乾淨。」把淨灘當成「另一種玩法」，放下抱怨，服務就變成一件快樂的事，陳維邦的青春歲月顯得與眾不同。一路以來，陳維邦經常參與義賣活動，他回憶，有回跟隨「高雄愛之船慈善會」募款，協助國小生能前往挪威參賽，眾人齊力下共籌得新台幣14萬元，讓學生們得以順利出國，讓他深感欣慰。陳維邦表示，做服務過程即便辛苦，但見到對方笑容時，「一切都值得了，自己無形中也成長許多」。陳維邦曾獲得許多獎項鼓勵，包括「內政部業務志願服務徽章」及「高慈總立人服務獎章」；而從事服務活動紀錄中，不乏與弟弟、父母合照，全家人還曾一起拿下「全國模範志工家庭特優獎」、中華民國志工總會第一屆「十大金志獎」特優志工家庭肯定 ;當志工這件事，不僅利人，更將全家人緊緊維繫在一起。即使上大學後，顧及課業無法親力親為，陳維邦仍以捐款等方式關心弱勢 ; 對於未來，正值學生、社會新鮮人身份轉換的他沒有猶豫，表明仍會繼續服務，並盼朝國際志工發展，將行善當成一生志業。