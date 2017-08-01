義守大學應屆畢業生陳維邦熱心公益 15年不間斷大成報 (2017-08-01 17:07)
無論是機構或公益活動現場，都有陳維邦熱心服務身影，除了曾擔任社區環保、捐血志工，每個月也定期與弟弟到「燕巢仁愛之家」服務，和長輩聊天互動扮演開心果。陳維邦坦言，一開始也曾埋怨玩樂時間減少，後來轉個念，說服自己：「我們也是在海邊玩，只是我們是幫人家把海邊整理更乾淨。」
把淨灘當成「另一種玩法」，放下抱怨，服務就變成一件快樂的事，陳維邦的青春歲月顯得與眾不同。
一路以來，陳維邦經常參與義賣活動，他回憶，有回跟隨「高雄愛之船慈善會」募款，協助國小生能前往挪威參賽，眾人齊力下共籌得新台幣14萬元，讓學生們得以順利出國，讓他深感欣慰。陳維邦表示，做服務過程即便辛苦，但見到對方笑容時，「一切都值得了，自己無形中也成長許多」。
陳維邦曾獲得許多獎項鼓勵，包括「內政部業務志願服務徽章」及「高慈總立人服務獎章」；而從事服務活動紀錄中，不乏與弟弟、父母合照，全家人還曾一起拿下「全國模範志工家庭特優獎」、中華民國志工總會第一屆「十大金志獎」特優志工家庭肯定 ;當志工這件事，不僅利人，更將全家人緊緊維繫在一起。
即使上大學後，顧及課業無法親力親為，陳維邦仍以捐款等方式關心弱勢 ; 對於未來，正值學生、社會新鮮人身份轉換的他沒有猶豫，表明仍會繼續服務，並盼朝國際志工發展，將行善當成一生志業。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- LOEWE 西班牙皇室品牌高質感復古精雕太陽眼鏡 琥珀 SLW428-
- 720運動太陽眼鏡 防爆PC鏡片系列/霧棕-黑#720B321 C03
- 720運動太陽眼鏡 磁性換片系列/橘-黑#720B320 C05
- 【彩糖鑽工坊】幸福樂章 Happiness 鑽石項鍊(CL-PD180 低音
- 【MICHAEL KORS】銀logo雙口袋拉鏈側背包(3色)
- 【Vivienne Westwood】星球高雅晶鑽耳環(銀色)
- SEE BY CHLOE 黃色領結不規則設計洋裝
- 輝葉-極度深捏3D美腿機HY-702
- 【SEIKO】LUKIA 夢想羅馬太陽能電波腕錶(1B25-0AH0KS SSVV0
- 【星辰 CITIZEN】光動能愛之永恆時尚對錶(AW1231-58B FE108
曝最年輕MVP希望歐文能夠留隊 甚至甘願打替補【北京新浪網】
前火箭虐菜小王子入CBA 超高薪加盟麥蒂老東家【北京新浪網】
影響力太大!聯盟曾調查詹皇 幕後boss到底是誰【北京新浪網】
日職【NOWnews今日新聞】
保羅13+10率隊取勝晉級 燈泡組合首秀默契十足【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》