義大裡有「寶」 「魚菜藻共生」市議員與市府率隊取經大成報 (2017-08-01 17:32)
高雄市議員暨高雄市議會「氣候變遷小組」召集人張豐藤表示，氣候變遷議題屬於前進課題，近期尤其關注「魚菜共生系統」，除有助於屋頂綠化外，也是城市農業的議題，更牽涉食安、工業廢水處理、循環經濟等層次，為此他多方搜尋資訊，發現義大裡「有寶」，曾多次與廖健森交流討論，此次特別邀請多位市議員，以及市府工務局、經發局、農業局、社會局、衛生局等代表同來取經。
高市工務局長趙建喬亦指出，藉由學校研究成果，將能帶給市政單位更多參考，讓決策更具前瞻性；義大校長蕭介夫，同時也是農業循環經濟專家，致詞時表示，義大裡還有許多「寶」，近年來在國際交流、區域合作與學用合一表現出色，歡迎各方多多合作。
不只是「魚菜共生」，廖健森的研究加入了另一個相生元素「藻」，指出高效率「魚菜藻共生」不需要另外添購魚飼料，完全符合循環經濟概念，更是一門質能轉化的藝術，很開心過去在農業和微生物研究經驗，如今融為一體，更慶幸這10年在義大，獲得校方與院系所大力支持，讓他得以在研究室養魚種菜。
廖健森與學生參與研發的「魚菜藻共生系統」，相較於市面上「魚菜共生」系統更為專業完整，他首先提問：「養多少魚配多少菜剛剛好？」、「只靠魚的排泄物足夠養活蔬菜嗎？」、「哪個季節適合種哪些菜呢？」、「颱風天來了，應當如何處理以減低損耗率？」、「加入藻類作為飼料的可能性」等，再就「光、魚、菜、菌、水、循環設備、水耕植栽方式」各層面提出發現心得。
他強調，許多人往往忽略的重要細節：「我們種出來的菜，食用上安全嗎？」，「植物內如果硝酸鹽濃度過高，對人體是否有害？」就此，廖健森實驗室已申請通過「生物炭過濾」設備專利，有助於吸附水中過量的養分，讓水耕蔬菜食用起來更安心。
廖健森表示，建議市政推廣可從較簡易的「魚菜共生系統」入手，但他很樂意在專業上提出協助，例如硝化菌篩選、水的pH值控制、溫度監控、魚菜類選擇，或循環系統搭建的環境設計等，最後並改編徐志摩名句，以「我們在這裡，許地球一個永續無毒的未來」，期待產官學能攜手共創邁進。
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