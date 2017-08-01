港教育副局長將上任 泛民憂推愛國教育中央社 (2017-08-01 18:00)
（中央社記者張謙香港1日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥上任一個月後，今天委任一批副局長和政治助理，其中教育局副局長受到泛民主派強烈反對，理由是擔心她將推行「愛國教育」。
特首辦公室公布，獲委任的副局長有10人，政治助理8人。
在眾多副局長中，教育局副局長蔡若蓮受到泛民方面強烈反對。
蔡若蓮原是親政府建制派組織教育工作者聯會副主席，曾以教聯會身分於去年底參選立法會功能組別議員，但敗於泛民的教育界代表葉健源。
自從外傳特首有意聘請蔡若蓮擔任教育局副局長後，泛民組織教育專業人員協會曾發起連署，反對蔡若蓮出任副局長，結果獲得1萬7000人簽名，其中約6000人來自教育界。
教協今天並舉行記者會，反對政府任命蔡若蓮，並表示這破壞了教協與新政府近月來建立起的信任。
泛民方面主要憂慮蔡若蓮出任教育局副局長後，將會推行「愛國教育」。
新任副局長及政治助理將於明天履新，全部屬於政治任命，並非公務員。1060801
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