延平鄉桃源國小公辦民營委託基金會管理揭牌 黃健庭縣長期培育具學習力等才能孩子



(中央社訊息服務20170801 17:38:17)台東縣第一所公辦民營委託私人辦理的學校—台東縣延平鄉桃源國小，在學生及社區家長、長老歡欣慶祝，以及分享豬肉的喜悅下，於今(1)日新學年首日舉行kist理念學校揭牌儀式，縣長黃健庭除了恭喜桃源國小師生能夠在具有相當教育理念的財團法人誠致教育基金會辦學下，與社區共同享有多元教育成果，也期盼未來學校能培育具備學習力、品格力及文化力的優秀孩子。 揭牌儀式於上午9點展開，首先由縣長黃健庭及財團法人誠致教育基金會董事長方新舟共同揭牌，包括縣議員胡秋金等多位貴賓、桃源村民觀禮，見證台東教育新里程碑，學校並並安排幼兒園、學校合唱團、志工家長及社區長老的多樣表演節目，並且分送豬肉給今天參與儀式的所有貴賓、村民，展現原住民共享喜悅的優良傳統，財團法人誠致教育基金會董事長方新舟也特別頒贈感謝狀給黃健庭縣長及教育處，感謝促成與推動這項委外的計畫案。



黃縣長表示，非常高興能夠來參與自實驗三法施行後，台東縣內第一所公辦民營的學校揭牌儀式，縣府透過評估、審查後，決定將桃源國小委託具有教育理念的財團法人誠致教育基金會，縣府未來也將每二年針對基金會進行評鑑，確保學校的辦學成效，期望透過本次的公辦民營計畫，能夠培育出具備學習力、品格力、文化力的優秀布農族孩子。



受託單位財團法人誠致教育基金會方新舟董事長則指出，他是約五年前與桃源國小有初步的認識，經過一段時間的觀察，基金會決定提出委辦計畫，未來希望培育具有穩固學力、強健成功品格、健全文化認同的現代布農學子。方董事長也提出「選擇」及「承諾」兩個原則向縣府及桃源村民來保證，既然選擇桃源國小，基金會承諾會將桃源國小打造成一個具競爭、有文化及品德兼具的學校。



臺東縣政府教育處說，期望透過本次的桃源國小委託辦理，由縣府提供現有設備、經費支援，並在確保所有孩子紮根基本學力的前提之下，能夠多元發展與學習。為了確保學校的辦學成效，未來誠致教育基金會每二年必須通過縣府之評鑑，始能持續進行公辦民營之委託工作。為此教育處將採定期或不定期對於受託單位針對教學品質、學生學習成就及軟硬資源投入等項目進行評鑑輔導，以善盡主管機關角色並達成公辦民營教育之目標。



訊息來源：台東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218077.aspx