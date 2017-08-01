(中央社訊息服務20170801 17:17:31)為了培養學生社會實踐能力，以及增進海外大學生的交流，由課外組徐瑋澤指導老師帶領15名佛光大學學生，7月11日至25日與11位中國大陸廣西師範學院學生，共同組成「桂台青年愛心志願服務隊」。在廣西區台辦陳懋處長及廣西師院鄧豔葵副校長的主持下，於12日在南寧舉行啟動儀式，正式展開後續超過一週（13日至21日）的下鄉支援教學活動。 此次下鄉的地點桐棉鎮，為廣西壯族自治區崇左市寧明縣的一個鎮。活動主要目的除了陪伴生活與家境較為困難的孩子，更重要的是鍛鍊學生具備關懷社會及培養其反饋的能力。與廣西師院合作的半個月下鄉活動，佛大學生在傳遞自己愛心的同時，也與對岸學生有了更深入的交流與學習。 在這次活動中，透過帶動課、手作課等各式各樣課程的設計，讓孩子們在活潑的上課方式中，拓展平時課堂上較少接觸的新視野。 除了陪伴在校孩子，服務隊在老師的帶領下，分別到了幾位參與活動的孩子家中，進行家庭訪視，希望透過課堂以外時間，更加深入了解其家庭狀況。這些孩子的家庭，都是當地政府「精準扶貧」政策下，被歸類為貧困戶的家庭，家庭環境較不理想。對於這樣的情況，服務隊除了帶去一些學習所需文具送給孩子，更動手做菜，透過共進晚餐的方式，陪伴孩子並了解孩子內心的想法，也希望外界政府機構能夠更加關注這些家庭。 活動中，去年服務時家訪的孩子知道了桂台青年又來，表示了強烈想再次參加的意願，這也給了整個團隊相當大的鼓勵，希望這樣的循環能夠持續下去，給予更多孩子後續的關懷及陪伴。 結合本科專業技能，廣西師院物電學院的學生，在鎮上進行了「青春獻技、物電維修」活動，服務當地居民免費維修家中故障電器，希望將自身所學，奉獻給更多需要的人。 在國小服務的尾聲，服務隊舉行了「愛心助學，心手相連」聯歡晚會，展示了孩子們一週以來的學習成果，除了民族服飾走秀、折扇臉譜等作品展示以外，孩子們展現了一周以來的舞蹈學習成果，其中更包含了象徵佛光中心精神的「三好歌」。 在孩子們賣力的表演過後，服務隊的哥哥姐姐們除了獻上苦練許久的歌舞演出，更準備了微電影，記錄這一週以來的活動特色，希望讓鎮上居民，也可以了解到孩子們一週的活動內容及課程，進而更加瞭解桂台青年的服務內容及宗旨。 廣西師院帶隊老師黃章鵬表示：透過這次的下鄉服務，兩岸學生能有更多的交流，並透過這樣的交流，搭建起兩岸青年間珍貴的友誼，從中互相學習到對方的長處，也是此次活動中，最大的收穫之一。 團員之一心理系大二彭兆謙表示，在異地擔任隊輔帶領小朋友，是這次服務中最大的挑戰，卻也是最大的成長，學習如何面對一切突發性狀況，也讓自己的應變處理能力更上層樓。另外，心理系大二的團員陳思妘表示，來到廣西，最大的成長是看到那些偏鄉的小孩，因為資源的匱乏，反而渴望學習，相較於我們身處台灣的安逸，更應該要珍惜所擁有的豐富資源，進而努力學習反思。



訊息來源：佛光大學



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