家人之間，最需要尊重、包容，以及“同理心”。在付出時，也要能互相“投其所好”，給對方適合的“愛的語言” ，才能有效地使關係加溫、升級。



(中央社訊息服務20170801 16:55:18)高雄市政府教育局家庭教育中心針對50歲以上樂齡者，假大寮樂齡中心辦理「關係加溫，航向樂齡」，於7月28日已邁入第四次課程，本次課程主題為「關係一點通」，再次邀請到本中心婚姻教育種子教師沈素雲、簡秀雯老師共同帶領，藉由短片欣賞、體驗活動、愛之語測驗等方式，引領學員們學習與善用同理心、溝通、愛的語言，來增進家人關係。



講師以短片《學習體諒別人》做為開場，強調同理心的重要。並由兩人一組的體驗活動，瞭解到溝通是需要技巧的，必須學會適時提問與澄清，並站在對方的立場，才能達到有效的溝通，再透過互換角色，引導學員們設身處地站在對方的立場思考。



除了學習同理心以外，講師也帶大家認識愛的語言。先以廣告《母親的勇氣》、短片《那是什麼》，讓學員們反思家人之間的愛，再進行愛的語言檢測讓學員瞭解自己及家人擅長用哪種語言表達愛，才能有效地相互覺察並投其所好。而五種愛的語言，包含肯定的言語、珍惜的相處、精心的禮物、服務的行動、肢體的接觸。講師最後再次向學員強調學習站在對方角度並同理其立場，運用對方能接受的愛的語言，來為家人關係加溫。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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