亞洲大學社工系蕭至邦老師暑假到德國督導社工實習 並為下學年度實習生做行前準備 洽商往後合作方式



(中央社訊息服務20170801 16:54:05)亞洲大學社工系蕭至邦老師7月暑假前往德國探訪在德國當交換生、實習的社工系學生蘇彥倫，除了進行社會工作實習督導，還拜訪德國東巴伐利亞科技大學，洽談往後兩校繼續學術合作事宜，並為下個學年度即將前往德國的3實習生做行前的準備。



蕭至邦老師指出，社工系四年級蘇彥倫同學去年申請教育部學海築夢計劃，獲准，前往亞洲大學姐妹校─東巴伐利亞科技大學當交換生，並到巴伐利亞省雷根斯堡市國際紅十字會老人安養中心實習。在他的牽線下，該中心社工主任Gabbi Roeckl為蕭老師留德時大學講座的學術工作人員和學姐，兩人為舊識，共同成就蘇同學在德國實習的機緣。



「蘇彥倫同學行前已能夠說非常流利的英文，並在亞大外文系學習基礎德文！」蕭老師說，蘇同學到德國實習時，剛開始接受老人安養中心安排陪伴英、美裔老人家，數月後已能聽講德語；蘇同學平日還到科技大學參加德語密集課程，並研修「國際社會工作」、「比較社會政策」等5-6門英語專業課程，表現傑出，堪為社工系學弟妹的楷模。



蕭老師赴德期間除了探視蘇同學的實習情形，還專程拜訪東巴伐利亞科技大學，向該校國際學術交流中心主任 Dr. Bomke表達謝意，感謝該校國際交流中心對於本年度交換生和實習生蘇彥倫同學協助，雙方也洽商往後繼續學術交流合作事宜。蕭老師並獲得該校社會和健康照顧科學院院長 Prof. 、副校長 Prof. Dr. Fuhrmann, Thomas的接見，交談甚歡。



蕭老師此行也為106年度同時也獲得教育部學海築夢計劃補助的3為同學做行前準備，除了繼續與巴伐利亞老人安養中心合作，蕭老師也密集拜訪現在大多為南德社會福利機關領導人或是社工系教授的昔日同門，獲得大多數同學和舊識的首肯，允諾雙方為交換學生或是國際實習的運作共盡一份心力。



訊息來源：亞洲大學



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