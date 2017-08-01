，同時進行實務提案 11天活動成果豐碩



(中央社訊息服務20170801 16:51:49)亞洲大學創意設計學院、中國大陸黃江百事威地產集團7月14日至24日共同舉辦青年就業暨創業設計工作營，創意設計學院共有12位學生、3位老師參加，展開為期11天的活動，同時進行實務提案，成果豐碩。



工作營結束後，百事威集團進一步與亞大室設系簽訂實習合作，邀請參加工作營的5位室設系的同學，前往黃江進行為期半年的「7+1」海外實習，除了機票食宿由集團負擔外，並允諾給予高額的實習薪資，對室設系同學而言，可說是很正向的鼓勵。



黃江百事威集團以「引領生活」的經營理念，在黃江地區成功打造高品質的生活圈，也奠定當地住宅生活的新標準，可以說是台商在大陸經營的新典範。亞大設計學院副院長兼室內設計系主任李元榮說，該集團的成功則歸功於經營者不斷創新的思維，此經營理念正好與亞大創意設計學院教學方針不謀而合。於是他偕同室內設計系7位、視傳計系、數媒系各2位、創意商品設計系1位學生、3位老師參與此次工作營，以百事威集團旗下的「星光城」為主題，帶領不同專業的學生，進行實務提案，並做為星光城發展參考，就學校、企業而言，頗具挑戰性。



李元榮主任指出，整體工作營分成兩階段進行，首先以參訪為主，上午由百事威集團帶領學生參訪星光城，讓學生了解在地市場與台灣的差異性。下午則是帶學生參訪了文創知名的深圳華僑城與COCO PARK，讓學生親身感受大陸經濟的氛圍，與文創型態，藉以精準掌握提案的內容。



其次，進入實際的提案，整場活動根據學生的屬性分文宣視覺、宣導影片與空間設計三大部分，每一個部分都必須與實際的商業行為與模式接軌，考慮顧客流及商業需求，因此，學生必須跳脫設計、全面的考量，可以說是很特殊的提案經驗。



7月23日下午舉辦整體的成果發表，並分成紀錄片、文宣與空間設計三部分簡報。紀錄片的發表，以數媒系與商設系的同學為主，同學針對活動提出具有百事威企業形象的劇本，贏得滿堂彩；視傳系2位同學，則以星光為主題，提出的文宣品，不僅符合在地特色，更迎合時下年輕人風格求新求變的口味，成果讓集團的部門主管眼睛為之一亮。



室內設計系的學生負責空間設計，他們配合集團目前想打造黃江馬德里的形象，以馬德里的藝術、城市與生活三個層次打造黃江新景點，由於方案亮眼且突出，集團允諾將來星光城的打造將最大限度的保留方案的設計，務使創意能最完整的呈現在星光城中。



室內設計系學生王博生指出，參加此次工作營，是很難得的體驗，過去的設計通常只停留在紙上談兵，此次卻能實際參與設計、提案，收獲滿滿。



訊息來源：亞洲大學



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