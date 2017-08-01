亞洲大學創意設計學院及中國大陸黃江百事威地產集團暑期舉辦青年就業創暨創業設計工作營中央社 (2017-08-01 16:52)
，同時進行實務提案 11天活動成果豐碩
(中央社訊息服務20170801 16:51:49)亞洲大學創意設計學院、中國大陸黃江百事威地產集團7月14日至24日共同舉辦青年就業暨創業設計工作營，創意設計學院共有12位學生、3位老師參加，展開為期11天的活動，同時進行實務提案，成果豐碩。
工作營結束後，百事威集團進一步與亞大室設系簽訂實習合作，邀請參加工作營的5位室設系的同學，前往黃江進行為期半年的「7+1」海外實習，除了機票食宿由集團負擔外，並允諾給予高額的實習薪資，對室設系同學而言，可說是很正向的鼓勵。
黃江百事威集團以「引領生活」的經營理念，在黃江地區成功打造高品質的生活圈，也奠定當地住宅生活的新標準，可以說是台商在大陸經營的新典範。亞大設計學院副院長兼室內設計系主任李元榮說，該集團的成功則歸功於經營者不斷創新的思維，此經營理念正好與亞大創意設計學院教學方針不謀而合。於是他偕同室內設計系7位、視傳計系、數媒系各2位、創意商品設計系1位學生、3位老師參與此次工作營，以百事威集團旗下的「星光城」為主題，帶領不同專業的學生，進行實務提案，並做為星光城發展參考，就學校、企業而言，頗具挑戰性。
李元榮主任指出，整體工作營分成兩階段進行，首先以參訪為主，上午由百事威集團帶領學生參訪星光城，讓學生了解在地市場與台灣的差異性。下午則是帶學生參訪了文創知名的深圳華僑城與COCO PARK，讓學生親身感受大陸經濟的氛圍，與文創型態，藉以精準掌握提案的內容。
其次，進入實際的提案，整場活動根據學生的屬性分文宣視覺、宣導影片與空間設計三大部分，每一個部分都必須與實際的商業行為與模式接軌，考慮顧客流及商業需求，因此，學生必須跳脫設計、全面的考量，可以說是很特殊的提案經驗。
7月23日下午舉辦整體的成果發表，並分成紀錄片、文宣與空間設計三部分簡報。紀錄片的發表，以數媒系與商設系的同學為主，同學針對活動提出具有百事威企業形象的劇本，贏得滿堂彩；視傳系2位同學，則以星光為主題，提出的文宣品，不僅符合在地特色，更迎合時下年輕人風格求新求變的口味，成果讓集團的部門主管眼睛為之一亮。
室內設計系的學生負責空間設計，他們配合集團目前想打造黃江馬德里的形象，以馬德里的藝術、城市與生活三個層次打造黃江新景點，由於方案亮眼且突出，集團允諾將來星光城的打造將最大限度的保留方案的設計，務使創意能最完整的呈現在星光城中。
室內設計系學生王博生指出，參加此次工作營，是很難得的體驗，過去的設計通常只停留在紙上談兵，此次卻能實際參與設計、提案，收獲滿滿。
訊息來源：亞洲大學
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